Pirelli, vince il fronte Camfin. Tronchetti torna presidente

Marco Tronchetti Provera si prepara a tornare sulla poltrona di presidente della Pirelli, di cui oggi è vicepresidente affiancato da Andrea Casaluci nel ruolo di amministratore delegato. All'assemblea degli azionisti che si è riunita ieri ha infatti prevalso la lista presentata da Camfin/Mtp (guidata da Tronchetti Provera e con Casaluci al secondo posto): a votarla è stato circa il 58,07% del capitale rappresentato in assemblea, in cui è intervenuto l'81,44% del capitale avente diritto di voto. L'altra lista, presentata da Marco Polo International Italy (Mpi) ha ottenuto invece il voto di circa il 41,9% del capitale presente.

L'assemblea ha, quindi, nominato il nuovo cda che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 11 indipendenti. Il gruppo statale cinese Sinochem primo socio di Pirelli tramite Mpi con il 34,1% - avrà solo 3 membri, come imposto dalle prescrizioni del Golden Power. I tre nomi indicati dal socio cinese sono quelli di Zhang Haitao, già nel board, oltre a Xi Xiaohong e Wang Kun come indipendenti. Gli altri 12 consiglieri saranno così espressione della lista Mtp/Camfin che comprende anche tre indipendenti (Roberto Diacetti, Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini e Costanza Esclapon) indicati da Assogestioni. Secondo fonti di mercato, riservare tre posti ai rappresentanti dei fondi che abitualmente presentano una lista a parte è stato apprezzato dagli investitori istituzionali. Sarà ora il cda convocato per il prossimo 30 giugno a deliberare sui nuovi vertici della Bicocca.

Nel corso dell'assemblea - si legge nella nota - Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto la riunione, ha ringraziato il consiglio di amministrazione, in scadenza per compiuto mandato, e, in particolare, il presidente uscente Jiao Jian (numero uno di Sinochem Holdings) e gli amministratori uscenti «per l'opera prestata in favore della società e i risultati conseguiti». L'assise di ieri ha approvato il bilancio 2025 con il voto favorevole di circa il 57,89% e con il voto contrario del 41,97% del capitale rappresentato. A votare contro - come l'anno scorso - è stato solo l'azionista Marco Polo International, controllato da Sinochem. L'assemblea anche approvato, con il voto favorevole di oltre il 99,99% del capitale rappresentato, la distribuzione del dividendo di 0,34 euro per azione ordinaria, pari a un monte dividendi di circa 369 milioni. Via libera anche al compenso di 75.000 euro lordi (oltre al rimborso spese) per ciascun componente del cda, e 65.000 euro per i consiglieri che copriranno la carica di presidente dei comitati che saranno istituiti dal board.

Nel frattempo, l'ad Casaluci, si è confermato per il secondo anno consecutivo Best Ceo nel settore Auto & Parts tra le mid cap

europee. È quanto emerge dall'indagine condotta da Extel relativa al 2025 che ha preso in considerazione i voti di oltre 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari su oltre 1.000 aziende e 2.200 ceo e top manager.