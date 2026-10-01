Salone Franchising Milano, nuove opportunità di fare impresa per donne e giovani

Il mondo dell’affiliazione commerciale in Italia è in fermento e guarda avanti, alle nuove opportunità per chi vuol diventare imprenditore o intende sviluppare e far crescere la propria attività, offerte dal mercato in Italia e all’estero, come dimostra il “pieno” di visitatori registrato all’apertura del Salone Franchising Milano, la manifestazione di riferimento in Italia per il mondo del franchising e del retail, organizzata da Fiera Milano e in programma fino al 3 ottobre all’Allianz MiCo.

Con 121 brand di cui 15 esteri da 11 Paesi come espositori e più di 70 tra appuntamenti formativi e convegni che si tengono sul Mainstage e nello spazio Franchising Talks con oltre 100 relatori, il Salone si configurerà come un hub capace di favorire il networking in ogni sua dimensione, grazie anche a un layout pensato per stimolare confronti e sinergie tra brand consolidati ed emergenti, potenziali franchisee, investitori e professionisti. Con uno sguardo particolare rivolto all’imprenditoria al femminile e ai giovani under 30 che vogliono aprire un’attività in proprio, con buone prospettive di successo.

Giornata di apertura con la presentazione in esclusiva sul Main Stage dell’Osservatorio Imprenditoria Retail 2026, realizzato da Largo Consumo con il contributo di TradeLab, che si basa sulle interviste a oltre 1200 imprenditori di tutti i settori, la maggior parte dei quali già titolari di più negozi. Secondo l’indagine, la notorietà dell’insegna e supporto all’avvio e nella gestione dei punti vendita sono tra i motivi che spingono a scegliere un brand da parte di chi vuole aprire un’attività in franchising. Anche le prospettive di crescita sono importanti per determinare la scelta di investimento e privilegiano settori in maggior sviluppo come ristorazione, cura della persona e immobiliare.

Il fattore che viene considerato come più determinante per il successo è la capacità di gestire il negozio, indicata da oltre la metà degli intervistati. La competenza nella gestione del personale, pur non apparendo tra i primi aspetti considerati, in alcuni settori come ristorazione, utilities e immobiliare è invece particolarmente importante, perché dimostra che l’imprenditore è capace di fare la differenza e crescere.

Nonostante i franchisee vivano con una certa sfiducia le prospettive di sviluppo, ristorazione, cura per la persona e ottica, utilities ma anche il second hand – comparto emergente che richiede costi bassi e lavora con prodotti già fabbricati in precedenza – vengono considerati tra i più promettenti. In questo scenario, la capacità dei giovani under 30 e il loro coraggio di intrapresa ha il potenziale per trasformarsi in una concreta carriera imprenditoriale, a patto di rafforzare i presupposti sociali ed economici perché questo talento possa dispiegarsi e crescere.

Proprio i settori in maggiore espansione figurano anche tra quelli preferiti dalle donne che ipotizzano di investire in un punto vendita in affiliazione. Tra questi, la cura della persona (25% di preferenze femminili contro il 14% degli uomini), abbigliamento e accessori (per il 36% preferito dalle imprenditrici, contro il 19% degli uomini). Scenario che emerge dalla ricerca realizzata da Patrigest per Assofranchising, presentata nell’ambito dell’incontro “Donne nel franchising. Il franchising come volano di imprenditoria femminile”.

Secondo la ricerca, anche se il 65% dei franchisee è ancora rappresentato da uomini, per quasi l’80% dei brand le donne entreranno presto nel mondo dell’affiliazione commerciale, vista l’attenzione crescente delle imprenditrici a questo settore. A determinare la scelta delle donne non è tanto la notorietà del brand, quanto la capacità del franchisor di mettere a disposizione un modello imprenditoriale affidabile e una formazione adeguata. È infatti la conoscenza del mondo dell’affiliazione e delle sue regole a rendere più propense le donne ad investire. Considerazioni importanti per “sbloccare” il potenziale delle donne imprenditrici che, proprio come i giovani, possono essere valorizzate da un settore in grado di offrire sicurezza, formazione adeguata e know how di supporto costante.

Salone Franchising Milano punta proprio a dare visibilità alle potenzialità del retail come opportunità di sviluppo economico e sociale anche grazie al suo programma formativo e alla presenza di esperti in grado di offrire consulenze mirate e gratuite agli aspiranti imprenditori. La centralità della manifestazione è testimoniata dall’importante presenza delle tre maggiori associazioni del settore - Assofranchising, Confimprese e Federfranchising - che patrocinano la manifestazione e dalla conferma di Eurospin come Main Sponsor per il quarto anno consecutivo.

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