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Sea Milan Airports sottoscrive nuove linee di finanziamento Sustainability-Linked per €350 milioni

L’operazione consente a SEA di rifinanziare integralmente le linee RCF in scadenza nel 2027 e di mantenere un elevato livello di flessibilità finanziaria nei prossimi anni. La nuova linea term supporterà, inoltre, il piano investimenti dei prossimi 5 anni

Sea Milan Airports sottoscrive nuove linee di finanziamento Sustainability-Linked per €350 milioni
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SEA Milan Airports, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha sottoscritto venerdì 19 giugno un nuovo finanziamento per complessivi 350 milioni di euro, interamente in formato Sustainability-Linked, con tenor 5 anni. L’operazione è articolata in una linea revolving credit facility (RCF) pari a 250 milioni di euro e in una linea term per 100 milioni di euro.

Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool bancario composto da Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A.

L’operazione consente a SEA di rifinanziare integralmente le linee RCF in scadenza nel 2027 e di mantenere un elevato livello di flessibilità finanziaria nei prossimi anni. La nuova linea term supporterà, inoltre, il piano investimenti dei prossimi 5 anni.

Nell’ambito dell’operazione, SEA è stata assistita da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank come Sustainability Coordinators, da UniCredit S.p.A.

come Documentation Agent e da Mediobanca come Facility Agent.

Per gli aspetti legali, SEA è stata assistita da Legance - Avvocati Associati, mentre Chiomenti ha assistito il pool degli istituti finanziari.

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