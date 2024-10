Il social network che fa girare il business delle PMI

Se qualcuno pensa che il concetto di social network sia soltanto dannoso, è perché resta ancorato a una visione distorta dall’uso che se ne fa. Lo strumento infatti serve a mettere in contatto le persone, e quando questo si estende alle aziende ecco che può nascere uno strumento che aiuta a fare business in maniera intelligente. L’idea, insomma, è nata a Milano grazie a Expandi Group, realtà con un respiro internazionale, 4 anni di storia e numeri interessanti: fatturato di 17 milioni di euro, 160 dipendenti in 6 Paesi europei, il 54% del gruppo posseduto da italiani che compongono il 50% del Board. B2B Stars, la piattaforma innovativa di cui sopra, è basata sull’intelligenza artificiale e ha appunto come missione principale di aiutare le piccole e medie imprese a espandere la propria visibilità, facendo anche accrescere la credibilità e migliorare le attività di networking. Con un ecosistema che include attualmente 1,7 milioni di PMI e che si prevede raggiungerà i 3 milioni entro il mese prossimo, B2B Stars aspira a coprire il 99% delle piccole e medie imprese in Europa e negli Stati Uniti, rappresentando un punto di riferimento per la ricerca e il networking B2B.

In Italia, per dire, le PMI costituiscono circa il 75% del tessuto aziendale, contribuendo per il 63% al valore aggiunto e per il 76% all’occupazione. Tuttavia, affrontano numerose sfide per raggiungere una crescita sostenibile e ottenere visibilità, come certifica un recente studio condotto da B2B Stars in collaborazione con Censuswide: il 74% delle PMI italiane incontra infatti difficoltà a ottenere visibilità su piattaforme come Google e LinkedIn a causa delle continue modifiche agli algoritmi e alle regole. Inoltre, molte aziende devono investire una media di 15 ore al mese per cercare nuovi clienti e fornitori, un’attività che sottrae risorse significative e ha un costo medio di inefficienza pari a oltre 110.000 euro all’anno. In un contesto in cui il 41% delle PMI ha aumentato la spesa pubblicitaria su canali online e social, emerge insomma l’urgenza di una soluzione che consenta alle aziende di ridurre i costi e ottimizzare il tempo dedicato alla ricerca e alla visibilità. È in questo scenario che B2B Stars si propone come piattaforma unica, in grado di colmare questo gap con una soluzione tecnologica all’avanguardia.

Il sistema si basa su un modello freemium che integra strumenti di AI avanzati, analisi dei dati e recensioni verificate per rendere la ricerca di partner e clienti non solo più precisa, ma anche più sicura. La piattaforma raccoglie dati da numerose fonti e utilizza algoritmi di Natural Language Processing per elaborare informazioni aggiornate su dipendenti, fatturato e settori di attività, rendendo più efficace il processo di selezione dei partner. Le recensioni verificate sono un elemento fondamentale per il posizionamento aziendale nella piattaforma: il ranking delle aziende è determinato principalmente dalla qualità delle recensioni ricevute, che diventa un criterio chiave per accrescere la visibilità e favorire nuove opportunità di business. Secondo i dati raccolti, il 62% degli intervistati considera affidabili le recensioni B2B per le decisioni di acquisto, mentre il 54% ha riportato di essere stato contattato da nuovi clienti grazie a recensioni positive.

"Vogliamo semplificare il processo di ricerca e ottimizzare la visibilità delle PMI, offrendo un unico punto di accesso per dati e analisi mediato da recensioni di qualità e verificate – dice Raffaele Apostoliti, CEO e fondatore di B2B Stars -. Grazie a un algoritmo di AI proprietario, sviluppato dopo anni di ricerca e sviluppo, la piattaforma consente ricerche altamente profilate, con risultati sempre più precisi”. Nata grazie all’esperienza nel B2B e alla community di Expandi Group, B2B Stars offre un’alternativa innovativa alla tradizionale ricerca di contatti e clienti.



Le PMI possono infatti accedere a un network ampio e a informazioni aggiornate che semplificano il processo di selezione e aumentano la probabilità di trovare i partner giusti. Per esempio, il modello freemium permette a tutte le PMI di utilizzare le funzionalità essenziali della piattaforma senza costi iniziali. Chi sceglie invece di sottoscrivere il piano a pagamento, disponibile a partire da 350 euro l’anno, può usufruire di funzioni avanzate, tra cui analisi approfondite e pacchetti di pubblicità CPC (costo per clic), per incrementare la visibilità a livello locale e globale. Questo approccio consente alle PMI di espandere la propria rete e aumentare la propria credibilità senza dover sostenere investimenti ingenti, una scelta strategica che rende la piattaforma accessibile e particolarmente adatta alle esigenze delle piccole e medie imprese italiane. Senza dimenticare poi che, In un’epoca in cui la privacy è un elemento cruciale, B2B Stars si distingue per la sua attenzione alla sicurezza dei dati. Questo attraverso un sistema di comunicazione interno, il Bmail, che consente di inviare messaggi solo agli amministratori delle aziende o a recensori che hanno accettato il contatto. Per evitare spam e mantenere l’esperienza utente protetta, la piattaforma impone un periodo di attesa di 12 mesi prima di inviare un secondo messaggio a un destinatario che non ha risposto.

Inoltre, a differenza di altre piattaforme, B2B Stars non utilizza cookie per tracciare le attività online, e le informazioni aziendali sono condivise esclusivamente nel contesto di relazioni

business-to-business. Questo approccio non solo migliora la sicurezza, ma rafforza la fiducia tra le aziende, permettendo loro di comunicare in un ambiente controllato e altamente professionale. Quello, appunto, di un social network.