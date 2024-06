Starlink, intesa fra Telespazio e Spacex. L'accordo europeo parla anche italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il feeling tra Elon Musk e il governo italiano si fa ancora più intenso. Ieri, infatti, è stato firmato un accordo tra Space X - l’azienda aerospaziale del miliardario sudafricano - e Telespazio, la joint venture tra l’italiana Leonardo (67%) e la francese Thales (33%) tra i principali operatori al mondo nel campo dei servizi satellitari. L’intesa, si legge sulla nota ufficiale, avrà al centro «la commercializzazione dei servizi Starlink (che offre connessione internet satellitare, ndr) in Italia».

Musk, del resto, guarda con interesse al mercato italiano e sta cercando di espandere il suo prodotto in Europa. Un obiettivo che lo aveva messo in rotta di collissione con Tim, operatore che punta sul mercato della connettività in fibra ottica. Il governo, dal canto suo, ha interesse ad affiancare più tecnologie all’avanguardia - satellite e fibra - per dare al Paese una connessione internet al più alto livello possibile, anche nelle aeree rurali più difficili da collegare. «È un'ottima notizia», ha commentato su X la premier Giorgia Meloni, «Auspicando una sempre maggiore collaborazione, colgo l'occasione per rivolgere le mie congratulazioni ad Elon Musk per aver concluso con successo il test di Starship». Proprio ieri, infatti, Space X ha lanciato da Boca Chica, in Texas, il quarto volo di prova della Starship - l’astronave più grande e potente della storia delle esplorazioni spaziali - dopo i due tentativi nel 2023 finiti in esplosioni, e un altro lo scorso marzo in cui nessuno dei due stadi è riuscito a tornare sulla Terra. L’astronave dovrà tuttavia compiere altri test positivamente prima di poter essere impiegata per i viaggi verso la Luna come previsto dagli accordi miliardari firmati con la Nasa. Musk però è uomo capace di alzare sempre di più le proprie ambizioni senza porsi limiti e, infatti, in futuro vorrebbe utilizzare Starship per portare i primi astronauti su Marte.

Sempre su X si è accodato alla premier il suo vice, nonché ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini: la commercializzazione dei servizi di Starlink in Italia è «un importante passo in avanti verso lo sviluppo infrastrutturale del Paese». Sempre tra le fila del governo ha espresso tutta la sua soddisfazione anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: «L’accordo firmato oggi tra Telespazio e SpaceX per la commercializzazione dei servizi Starlink in Italia, rappresenta un passo in avanti verso la connettività del Paese. Oggi è di fondamentale importanza raggiungere anche quelle aree del territorio meno coperte da servizi di comunicazione e come governo stiamo lavorando per migliorare la competitività delle imprese».

Starlink possiede circa il 60% dei circa 7.500 satelliti in orbita attorno alla Terra. In base agli accordi, Telespazio andrà a integrare Starlink nella sua rete esistente, che è composta sia da opzioni satellitari che terrestri.

«Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con Starlink, con il quale Telespazio potenzia ulteriormente il proprio portafoglio di offerta in ambito satcom», è stato il commento di Alessandro Caranci, responsabile della linea di business delle comunicazioni satellitari di Telespazio, «rispondendo così pienamente alle specifiche esigenze del mondo istituzionale e di segmenti strategici del mondo industriale, quali sono l'energy e il maritime».