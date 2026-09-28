Milano, vittoria con brivido. Male le romane

L’Olimpia Milano comincia il suo campionato con una sofferta vittoria. Al Forum si è festeggiato il triplete della passata stagione, con il presidente Dell’Orco a rinnovare le ambizioni del club: «Abbiamo costruito una squadra forte, possibilmente per arrivare tra le prime quattro in Eurolega. Per il momento più di così non si può fare. Adesso tocca ai ragazzi». Ma per 35 minuti l’Armani ha sudato freddo. Trieste, squadra che ha rischiato di non iscriversi al campionato, oltre ad essere stata costruita a pochi giorni dall’inizio della stagione, conduce la partita, portando i padroni di casa al finale in volata, dove le giocate di Hall e Burnell (20 punti) sono state decisive nel parziale di 14-1 negli ultimi 5 minuti, con il quale la squadra di Poeta prende il comando e chiude 83-79.

Non c’è tempo di rifiatare per l’Olimpia, già in campo domani (ore 20:30), ancora in casa, ma per il 2° round di Eurolega, niente meno che nel derby contro la Virtus Bologna. I bianconeri, sbancano agevolmente Varese (priva delle stelle Della Valle e McDowell-White) per 90-69, trascinati dai 17 punti a testa di Baldasso e Alston.

Male, invece, la prima per le nuove squadre capitoline: la BC Roma è stata nettamente sconfitta sabato a Treviso, mentre la Maxima ha retto un tempo al PalaEur contro Napoli, perdendo 94-75, con 19 punti di Dowtin. Infine, comode vittorie casalinghe per Tortona, contro Verona, e Udine, contro Scafati. Risultati: Milano-Trieste 83-79, Tortona-Verona 101-93, Udine-Scafati 87-63, Maxima-Napoli 75-94, Varese-Virtus BO 69-90. Giocate sabato: Treviso-BC Roma 109-94, Venezia-Cantù 85-73, R.Emilia-Trento 78-83.