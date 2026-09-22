Basket: Bc Roma si presenta ai tifosi

Un opening show per presentare la nuova maglia ufficiale da gioco che accompagnerà la squadra nella stagione 2026-27 e la propria identità visiva, con al centro la Dea Roma, simbolo del club, accompagnata dal giallo e dal rosso, i colori della città, oltre al nuovo inno. Bc Roma, prima dell’esordio contro Treviso in campionato, si è regalata un pomeriggio di passione “C’è molto lavoro da fare ma la squadra è forte. Roma ha tutte le caratteristiche per essere un progetto vincente”, le parole di Donnie Nelson, capo della cordata americana che ha riportato il basket nella Capitale. Mentre Sergio Scariolo, che avrà il ruolo di consulente tecnico del club, ammette come “dobbiamo guardare all’eccellenza, anche nelle piccole cose. La missione è conquistare questa grande città e questo pubblico”. Tra i protagonisti anche Nico Mannion, capitano della squadra e autore del primo simbolico canestro, che ha sottolineato come “abbiamo tanta voglia, sappiamo il progetto che c’è e vogliamo fare del nostro meglio per portare Roma il più in alto possibile”. A concludere le parole di Alessandro Magro, coach di Bc Roma, che ammette come “Roma è speciale, vogliamo competere attraverso la qualità del lavoro, il sacrificio e vogliamo ricambiare il fatto che si sia puntato su di noi per riportare Roma ai fasti del passato”. Un pensiero anche da parte di Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, che in mattinata ha visitato la squadra al CPO, che ricorda come “con Roma collaboreremo per portare sempre di più lo sport in tutti i luoghi popolari, fare playground insieme e spingere le persone a fare sport”.