Basket, Milano pronta a urlare 33 scudetti ma Bologna si batte per il titolo

Campionato di basket al via con la prima palla a due dell’anno in scena al Palaverde di Treviso, questo sabato alle 19.30 quando i padroni di casa sfideranno la BC Roma, una delle due nuove realtà capitoline. La LBA Serie A SisalClub di basket scende così in campo con le sue sfide appassionanti e, dopo l’antipasto della Supercoppa a Tortona, sarà ancora una volta Milano contro tutti.

L’Olimpia, secondo gli esperti Sisal.it, è pronta a urlare 33 (scudetti) perché è la favoritissima, a 1,65, per cucirsi l’ennesimo tricolore sul petto. Le Scarpette Rosse hanno vinto 4 degli ultimi 5 campionato e mancato la finale scudetto solo in una occasione nelle 6 stagioni più recenti.

La prima rivale di Milano rimane, neanche a dirlo, la Virtus Bologna, a caccia dell’alloro numero 18 della sua storia. Le V Nere sono reduci da 2 titoli e 5 finali scudetto dal 2021 a oggi e, adesso, vogliono alzare l’asticella riportando sotto le Due Torri il tricolore. Baldasso e compagni sul tetto d’Italia sono offerti a 4,00.

La Reyer Venezia, vicecampione d’Italia, e la Bertram Tortona, partono appaiate, a 12, per il ruolo di terza incomoda. I veneti puntano a cucirsi nuovamente il Tricolore sul petto a distanza di otto anni; i bianconeri invece, dopo la finale di Coppa Italia della scorsa stagione, inseguono il primo titolo della loro storia.

Sognano invece un ruolo da sorprese le due nuove formazioni di Roma, ovvero BC e Maxima. Entrambe all’esordio nella massima serie, dopo aver acquisito rispettivamente il titolo di Brescia e Cremona, provano a stupire e riportare la capitale, a distanza di anni, al centro del basket italiano. Lo scudetto che torna a Roma, dopo oltre quarant’anni, è offerto a 25.