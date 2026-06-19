12 consigli per memorizzare efficacemente prima degli esami

La memorizzazione non si basa sull'apprendimento mnemonico, ma su metodi attivi e costanti. Strutturando le sessioni di ripasso, variando gli approcci e coinvolgendo diversi tipi di memoria, è possibile migliorare in modo duraturo le proprie capacità di apprendimento. Ecco i primi passi da compiere.

1. Pianifica un programma di revisione

Ripetere le informazioni più volte nel tempo è molto più efficace che impararle a memoria in un istante.

Il metodo J consiste nel ripassare ciò che si è appreso il giorno successivo, poi dopo 3 giorni, 1 settimana, 2 settimane e 1 mese (J1, J3, J7, J14, J30).

L'apprendimento distribuito è, di fatto, scientificamente validato.” Il tempo che intercorre tra due revisioni permette al cervello di elaborare e stabilizzare le informazioni ", conferma il professor Mickaël Laisney, neuroscienziato. Più si ripete, meglio si memorizza, ma la frequenza può essere modificata. Le revisioni più vecchie e quelle più recenti si sovrappongono, ma le informazioni iniziali scompaiono rapidamente dalla "pannellatura".

2. Fai delle pause più frequenti, sia brevi che lunghe.

La tecnica del Pomodoro prevede pause di 5 minuti ogni 25 minuti, e poi di 15 minuti dopo 4 sessioni . Previene la fatica, ma non solo: uno studio dei National Institutes of Health negli Stati Uniti dimostra che queste brevi pause permettono al cervello di "rielaborare" ciò che ha appena appreso, rafforzando così la memorizzazione.

“Lasciare passare la notte è altrettanto benefico, poiché il cervello consolida l'apprendimento durante il sonno", conferma Laurence Taconnat, professore di psicologia cognitiva. Questo principio si applica anche alle abilità motorie, come la musica. Gli studi hanno dimostrato che impariamo meglio nell'arco di diversi giorni, con delle pause, piuttosto che perseverando per ore e ore consecutive.

3. Disegna mappe mentali

"È fondamentale dare un senso alle informazioni per poterle memorizzare efficacemente", sottolinea Laurence Taconnat. Creare una mappa mentale aiuta a comprendere meglio ciò che si sta imparando e coinvolge la memoria visiva. Si scrive l'argomento al centro di un foglio di carta e si collegano idee e concetti in una struttura ad albero. "Idealmente, bisognerebbe rifarla più volte", aggiunge Sébastien Martinez.

Inoltre immaginare connessioni inaspettate stimola la creatività e rafforza la memorizzazione in un circolo virtuoso.

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4. Collegare le nuove informazioni a cose già note

La memoria funziona attraverso connessioni logiche: più informazioni vengono integrate in una rete densa, meglio le ricordiamo. Cerchiamo quindi di collegare ciò che impariamo a ciò che già conosciamo: periodi storici, meccanismi corporei, movimenti artistici... "Quando insegno, utilizzo sempre la lezione precedente e aggiungo nuove informazioni", spiega ad esempio il professor Taconnat. Trovare collegamenti con idee o concetti che ci sono familiari è particolarmente efficace.

4 idee sbagliate comuni sulla memoria

1. Dobbiamo smettere di imparare a memoria: no, dobbiamo soprattutto evitare di ripetere a pappagallo senza dare significato;

2. Siamo o uditivi o visivi: ognuno è sia l'uno che l'altro;

3. Evidenziare le parole importanti non migliora la memorizzazione;

4. La musica aiuta a concentrarsi per l'apprendimento: generalmente no, ma questo effetto di distrazione può essere compensato da un miglioramento dell'umore e della prontezza mentale con certi tipi di musica strumentale.

5. Stabilire collegamenti con la propria esperienza

"Stabilire collegamenti con esperienze o gusti personali rende l'apprendimento ancora più efficace", sottolinea il professor Laisney. Questo è l'effetto di auto-riferimento. Quando si impara un nuovo vocabolario, ad esempio, è importante formulare frasi proprie con le parole che lo contengono, o anche immaginare di usarle in una conversazione.

Associare le informazioni alla propria esperienza o al proprio contesto personale aiuta a ricordarle più facilmente e se si tratta di qualcosa di assurdo, ancora meglio! Qualsiasi emozione rafforza la memorizzazione.

6. Gioca a fare l'insegnante

Spiegare la lezione ad alta voce, usando parole ed esempi propri, ti costringe a comprenderla e quindi ti aiuta a interiorizzarla. Inoltre, la memoria funziona meglio quando si è attivi e si 'mette in scena' la lezione. Un ambiente di supporto tra i compagni di classe può essere d'aiuto, a patto che non crei stress. Questo contesto faciliterà anche il successivo richiamo delle informazioni, poiché basterà rivivere mentalmente la situazione per recuperarle.

7. Costruisci un palazzo della mente

L'idea è quella di organizzare mentalmente le informazioni all'interno di una casa familiare, dove ogni stanza rappresenta un concetto specifico. Questi concetti sono collegati a punti di riferimento noti e raggruppati in linee logiche. In un contesto d'esame, è sufficiente pensare alla casa e a una stanza specifica per richiamare alla mente le informazioni associate. "È anche più divertente e motivante che limitarsi a ripetere", aggiunge Sébastien Martinez. "Questa tecnica funziona bene per memorizzare elenchi noiosi, ad esempio, in anatomia."

8. Costruisci frasi con parole chiave

Per ricordare elenchi o codici, si può costruire una frase mnemonica, idealmente assurda, che crei un legame emotivo con il ricordo. È possibile creare le proprie frasi mnemoniche.

9. Scrivere fogli di domande

Tutti i nostri esperti confermano che l'autovalutazione è molto efficace. Scrivere brevi appunti con domande e risposte stimola la memorizzazione perché ti rende attivo, ti permette di identificare i punti chiave e di riformulare il materiale. Aggiungere un contesto sociale lavorando in gruppo rafforza la motivazione e previene la noia, due elementi essenziali per la memorizzazione.

L'idea giusta: il quaderno della cultura

Dimenticare ciò che si legge è normale. Un diario culturale – una sorta di agenda personale dedicata – permette di tenere traccia di ciò che si legge, ma poi bisogna rileggere le informazioni per memorizzarle definitivamente. Se l'idea di un bullet journal ti piace, decorarlo e personalizzarlo aumenta le probabilità di consultarlo più volte e di ricordarne meglio il contenuto.

10. Esercitati con la tecnica del foglio bianco

Dopo aver appreso una lezione, cerchiamo di annotare ciò che abbiamo ricordato, utilizzando il maggior numero possibile di numeri e parole chiave. Anche l'atto di cercare informazioni contribuisce alla loro memorizzazione. Se dimentichi qualcosa, prenditi un momento per pensare prima di consultare i tuoi appunti. Più ti eserciti con questo metodo, meglio impari. Un foglio bianco è più efficace se combinato con altri metodi, come le mappe mentali.

11. Esercitati nella tecnica per ricordare una data storica

In che anno è stato inventato il nastro adesivo? Quando l'uomo ha camminato sulla luna? Non è facile da ricordare.

Il consiglio di Sébastien Martinez:

“La memoria funziona come una ragnatela. Si tratta di collegare l'ignoto al noto.

Successivamente, queste informazioni devono essere ripassate. Troppo spesso commettiamo l'errore di ripetere le stesse informazioni venti volte al giorno prima di arrenderci. Idealmente, dovremmo ripassarle una volta entro un'ora dall'apprendimento di un nuovo concetto. Ripassare non significa rileggere, ma piuttosto interrogarsi e porsi delle domande per essere sicuri di aver capito correttamente. Poi, le ripassiamo di nuovo il giorno dopo, la settimana dopo, il mese dopo;

Dopo qualche mese, la storia che hai usato come espediente mnemonico,svanirà gradualmente. Non avrai più bisogno di alcun trucco mnemonico per ricordarlo.

12. Esercitati con la tecnica per memorizzare un elenco di 10 parole

Vai a fare la spesa con l'intenzione di comprare yogurt, carote, carne macinata, pollo,

asciugamani di carta, sapone, una scopa, il giornale, zucchero e cioccolato. La tua sfida: non scrivere nulla.

Il consiglio di Sébastien Martinez: