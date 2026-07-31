Terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli: gente in strada e blackout in diversi quartieri. La scossa più forte degli ultimi 40 anni nell’area

Dopo un periodo di relativa calma tornano a tremare i Campi Flegrei. Alle 19.46 di oggi, 31 luglio 2026, si è verificata una scossa di terremoto di forte intensità, con una magnitudo stimata dall’Ingv di 4.7. Epicentro zona Solfatara a soli 3 km profondità.

La scossa di terremoto è stata una delle più forti, se non la più forte nella crisi bradisismica. Dopo la scossa è iniziato uno sciame sismico, ancora in corso.

Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta la città e nell’area flegrea. Da Pizzofalcone ad Agnano si segnalano casi di interruzione di corrente. In tanti, a causa dello spavento, sono scesi in strada.

A causa del terremoto la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è stata temporaneamente interrotta per effettuare tutte le necessarie verifiche. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce le linee ferroviarie flegree.

A seguito della forte scossa di terremoto e dello sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli ha attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione. L’Amministrazione comunale di Pozzuoli è in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile e gli enti competenti per seguire l’evoluzione del fenomeno e garantire il massimo supporto alla cittadinanza, e invita la popolazione a “mantenere la calma e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune di Pozzuoli”. Sono in via di allestimento le aree di attesa di Protezione Civile.

“Prima di tutto desidero rivolgermi a tutti voi che, come me, avete avvertito chiaramente la forte scossa di questa sera”, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni-. Comprendo la preoccupazione e l’apprensione che in questi momenti possono nascere, soprattutto nelle famiglie. Abbiamo immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione. Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile e tutte le autorità competenti per seguire minuto dopo minuto l’evoluzione dello sciame sismico in corso. Vi chiedo di mantenere la calma, di attenervi alle indicazioni delle autorità e di affidarvi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del Comune".

Il primo cittadino ha poi scritto in un post su Facebook che “l’Amministrazione comunale è pienamente operativa e continuerà a tenervi costantemente informati. Siamo al vostro fianco e faremo tutto il necessario per garantire assistenza e sicurezza alla nostra comunità”.

“È la scossa più forte di sempre, c’è gente chiaramente impaurita ma per ora non registriamo danni a persone o cose”, ha spiegato all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione. Il primo cittadino informa che è stato immediatamente convocato dalla Prefettura di Napoli il centro coordinamento soccorsi (Ccs), inoltre a Bacoli ha disposto la disattivazione delle Ztl. È stato anche convocato il Coc (Centro operativo comunale).

Al momento non si segnalano danni particolari alle strutture ma verifiche sono tuttora in corso. Il terremoto è stato chiaramente avvertito anche sulle isole di Procida e Ischia, creando momenti di apprensione tra la popolazione. In particolare a Procida il sisma è stato percepito distintamente da numerosi residenti, in particolare nelle zone esposte verso la terraferma. Segnalazioni sono arrivate da Marina Grande, via Libertà, via Vittorio Emanuele e Terra Murata, dove in molti hanno riferito di aver avvertito il tremore. Anche qui il terremoto è stato seguito da un breve blackout che ha interessato alcune aree dell’isola. Il sindaco Luigi Muro ha immediatamente disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile. Al termine delle prime verifiche, l’amministrazione ha reso noto che non risultano danni a persone o cose.

Momenti di preoccupazione anche a Ischia, dove numerose segnalazioni sono giunte da Ischia Porto, Barano e Casamicciola.