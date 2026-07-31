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Europa

L’Italia sospende Schengen con la Spagna: chiuse le frontiere marittime e aeree

Il provvedimento deciso dal Viminale dopo il Comitato sull’immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Piantedosi sente il ministro francese Nuñez: controlli rafforzati anche al confine tra Italia e Francia.

Redazione web
Migrants attempting to cross into Spain's North African enclave of Ceuta gather on a hilltop during clashes with Moroccan security forces near the town of Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. The European Union on July 31 scrambled to contain one of the largest migrant crises faced by the block in recent years, after tens of thousands of people poured into into Spain's North African Ceuta enclave in just days. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
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L’Italia sospende temporaneamente l’applicazione dell’accordo di Schengen nei confronti della Spagna. Il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il Paese iberico dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori.

La decisione è stata assunta al termine del Comitato Analisi sull’Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, presieduto nella mattinata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Viminale. Il provvedimento arriva in seguito alle più recenti acquisizioni informative esaminate nel corso della riunione.

Parallelamente, il ministro Piantedosi ha avuto un colloquio telefonico con il collega francese Laurent Nuñez. Nel corso della conversazione è stata condivisa la necessità di rafforzare i controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia, nell’ambito degli accordi di collaborazione già esistenti tra le forze di polizia dei due Paesi.

Schengen

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