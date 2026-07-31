L’Italia sospende Schengen con la Spagna: chiuse le frontiere marittime e aeree

L’Italia sospende temporaneamente l’applicazione dell’accordo di Schengen nei confronti della Spagna. Il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il Paese iberico dopo le ultime valutazioni sulla sicurezza e sui flussi migratori.

La decisione è stata assunta al termine del Comitato Analisi sull’Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, presieduto nella mattinata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Viminale. Il provvedimento arriva in seguito alle più recenti acquisizioni informative esaminate nel corso della riunione.

Parallelamente, il ministro Piantedosi ha avuto un colloquio telefonico con il collega francese Laurent Nuñez. Nel corso della conversazione è stata condivisa la necessità di rafforzare i controlli lungo il confine terrestre tra Italia e Francia, nell’ambito degli accordi di collaborazione già esistenti tra le forze di polizia dei due Paesi.