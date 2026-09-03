Cosa può indebolire il sistema immunitario?

Sui giornali, alla radio, in TV, su internet o sui social network come mai prima d’ora ci siamo posti tante domande sul sistema immunitario: come si forma, come funziona? Perché riveste un ruolo così importante?

Cos’è il sistema immunitario? Come funziona?

Il sistema immunitario è un sistema di sorveglianza e difesa che lavora incessantemente per proteggere il nostro corpo dalle aggressioni esterne.

Come funziona?

Un microbo entra nel corpo attraverso il naso, gli occhi o la bocca, come nel caso del Covid-19; oppure attraverso il sangue, lo sperma o le secrezioni vaginali, come nel caso del virus dell’epatite B. I globuli bianchi lo rilevano e lo catturano . Queste cellule ( leucociti ) sono presenti nel sangue, nella linfa o negli organi (pelle, polmoni, intestino, ecc.).

Come funzionano le cellule?

Le cellule immunitarie secernono sostanze chimiche (citochine) che reclutano altre cellule capaci di eliminare il microbo inglobandolo e digerendolo. Questa è la fase di infiammazione acuta responsabile dei sintomi: rossore, febbre,rinorrea.

Chi produce gli anticorpi?

Nel frattempo, altre cellule migrano attraverso il flusso sanguigno verso i linfonodi più vicini. Qui, presentano un frammento del microbo, l’antigene, a un altro tipo di globulo bianco , i linfociti T e B, che si attivano e si moltiplicano. I linfociti B producono anticorpi in grado di neutralizzare il microbo, mentre i linfociti T distruggono le cellule infette.

L’antigene del microbo può essere immagazzinato nella memoria

Dopo la guarigione , i linfociti T e B, localizzati nei linfonodi, possono conservare una memoria dell’antigene microbico. In questo caso, non ci si può ammalare una seconda volta. Questa è la memoria immunologica, che è alla base della vaccinazione.

Immunità innata o acquisita (adattativa) e risposta immunitaria umorale o cellulare

Esistono due tipi principali di immunità :

L’ immunità innata o naturale che tutti possiedono dalla nascita;

L’immunità acquisita, o immunità adattativa, si ottiene attraverso il contatto ripetuto con gli agenti patogeni. Questa immunità acquisita innesca quindi due tipi di risposta immunitaria: l’immunità umorale e l’immunità cellulare.

Quali sono gli organi principali del sistema immunitario?

Linfonodi: situati nel collo, nelle ascelle, nell’intestino, nelle pieghe inguinali e nelle ginocchia, immagazzinano i linfociti. Il corpo ne possiede circa 100;

nel collo, nelle ascelle, nell’intestino, nelle pieghe inguinali e nelle ginocchia, immagazzinano i linfociti. Il corpo ne possiede circa 100; il timo: qui i linfociti T completano la loro maturazione. Quelli competenti (5%) verranno rilasciati nel sangue;

qui i linfociti T completano la loro maturazione. Quelli competenti (5%) verranno rilasciati nel sangue; la milza: è un serbatoio di globuli bianchi;

è un serbatoio di globuli bianchi; membrane mucose: naso, bronchi, intestino, tratto urinario e genitale. Il 20% dei globuli bianchi risiede nel solo intestino;

naso, bronchi, intestino, tratto urinario e genitale. Il 20% dei globuli bianchi risiede nel solo intestino; midollo osseo: qui vengono prodotti tutti i globuli bianchi. I linfociti B si sviluppano in questa sede fino alla maturazione

Come si forma il nostro sistema immunitario?

Durante la gravidanza , gli anticorpi della madre vengono trasmessi al feto attraverso la placenta;

, gli anticorpi della madre vengono trasmessi al feto attraverso la placenta; alla nascita , l’esposizione a numerosi microbi modella il sistema immunitario del neonato. Durante il parto , il bambino entra in contatto con i batteri vaginali materni che colonizzeranno il suo intestino e daranno inizio allo sviluppo del suo microbiota, che svolge un ruolo chiave nella formazione del sistema immunitario;

, l’esposizione a numerosi microbi modella il sistema immunitario del neonato. Durante il parto , il bambino entra in contatto con i batteri vaginali materni che colonizzeranno il suo intestino e daranno inizio allo sviluppo del suo microbiota, che svolge un ruolo chiave nella formazione del sistema immunitario; il latte materno fornisce anticorpi e contiene batteri che arricchiscono il microbiota del bambino;

fornisce anticorpi e contiene batteri che arricchiscono il microbiota del bambino; le vaccinazioni stimolano la maturazione del sistema immunitario ;

stimolano la maturazione del sistema immunitario la diversificazione alimentare arricchisce il microbiota intestinale e provoca una forte risposta immunitaria;

arricchisce il microbiota intestinale e provoca una forte risposta immunitaria; vivendo in gruppo , i bambini entrano in contatto con nuovi microbi e batteri, che contribuiscono alla maturazione del loro sistema immunitario.

, i bambini entrano in contatto con nuovi microbi e batteri, che contribuiscono alla maturazione del loro sistema immunitario.

I numeri del nostro sistema immunitario

1 milione: questo è il numero di elementi estranei all’organismo (batteri, virus, parassiti, sostanze chimiche...) ai quali il nostro sistema immunitario può reagire contemporaneamente;

questo è il numero di elementi estranei all’organismo (batteri, virus, parassiti, sostanze chimiche...) ai quali il nostro sistema immunitario può reagire contemporaneamente; 100 milioni: questo è il numero minimo di anticorpi presenti nell’organismo;

questo è il numero minimo di anticorpi presenti nell’organismo; 15 miliardi: questo è il numero di globuli bianchi che il midollo osseo produce ogni giorno.

Gli anticorpi vengono sempre prodotti in caso di infezione?

Fatta eccezione per i casi di immunodeficienza, la risposta è sì: ogni volta che il corpo incontra un elemento estraneo, produce anticorpi, spiega il professor Éric Vivier, esperto di immunologia. E questo vale sia in presenza che in assenza di sintomi.

Indipendentemente dalla malattia, questa quantità dipende dalla quantità di virus che ci infetta , dalla nostra capacità individuale di produrli e dalla natura dell’agente microbico stesso.

Ci proteggono necessariamente dalla malattia?

Non sempre. Nel caso dell’AIDS , ad esempio, vengono prodotti anticorpi, ma questi generalmente non riescono a impedire al virus di entrare nelle cellule e di diffondersi. Per la malattia di Lyme , gli anticorpi forniscono una protezione imperfetta e di durata limitata, motivo per cui è possibile contrarla nuovamente.

Per quanto riguarda il Covid-19 , permangono ancora molte incertezze. Detto questo, gli studi dimostrano che gli individui infetti producono anticorpi neutralizzanti, ovvero anticorpi protettivi, anche quando sviluppano sintomi lievi. Per quanto riguarda il virus influenzale , la sua capacità di mutare spiega perché gli anticorpi prodotti un anno non siano più efficaci l’anno successivo.

Infezione o vaccinazione: la risposta immunitaria è la stessa?

In entrambi i casi, i meccanismi sono gli stessi, poiché il sistema immunitario reagisce ogni volta producendo anticorpi specifici contro il microbo. La differenza principale è che, per il vaccino, viene inoculato un frammento di un microbo (morto) o un microbo vivo la cui virulenza è stata attenuata.

Perché alcuni microbi persistono nell’organismo nonostante il sistema immunitario?

Perché possono nascondersi in determinate cellule e rimanere invisibili al sistema immunitario per mesi o anni. Ad esempio, il virus dell’herpes, che a causa di un sistema immunitario indebolito legato alla privazione cronica di sonno o allo stress, può lasciare i gangli nervosi dove era “dormiente” e spostarsi alle labbra per infettare le cellule locali.

Come si forma il nostro sistema immunitario?















I numeri del nostro sistema immunitario







Gli anticorpi vengono sempre prodotti in caso di infezione?

Fatta eccezione per i casi di immunodeficienza, la risposta è sì: ogni volta che il corpo incontra un elemento estraneo, produce anticorpi, spiega il professor Éric Vivier, esperto di immunologia. E questo vale sia in presenza che in assenza di sintomi.

Indipendentemente dalla malattia, questa quantità dipende dalla quantità di virus che ci infetta , dalla nostra capacità individuale di produrli e dalla natura dell’agente microbico stesso.

Ci proteggono necessariamente dalla malattia?

Non sempre. Nel caso dell’AIDS , ad esempio, vengono prodotti anticorpi, ma questi generalmente non riescono a impedire al virus di entrare nelle cellule e di diffondersi. Per la malattia di Lyme , gli anticorpi forniscono una protezione imperfetta e di durata limitata, motivo per cui è possibile contrarla nuovamente.

Per quanto riguarda il Covid-19 , permangono ancora molte incertezze. Detto questo, gli studi dimostrano che gli individui infetti producono anticorpi neutralizzanti, ovvero anticorpi protettivi, anche quando sviluppano sintomi lievi. Per quanto riguarda il virus influenzale , la sua capacità di mutare spiega perché gli anticorpi prodotti un anno non siano più efficaci l’anno successivo.

Infezione o vaccinazione: la risposta immunitaria è la stessa?

In entrambi i casi, i meccanismi sono gli stessi, poiché il sistema immunitario reagisce ogni volta producendo anticorpi specifici contro il microbo. La differenza principale è che, per il vaccino, viene inoculato un frammento di un microbo (morto) o un microbo vivo la cui virulenza è stata attenuata.

Perché alcuni microbi persistono nell’organismo nonostante il sistema immunitario?

Perché possono nascondersi in determinate cellule e rimanere invisibili al sistema immunitario per mesi o anni. Ad esempio, il virus dell’herpes, che a causa di un sistema immunitario indebolito legato alla privazione cronica di sonno o allo stress, può lasciare i gangli nervosi dove era “dormiente” e spostarsi alle labbra per infettare le cellule locali.

Un altro esempio è la varicella: una volta contratto, il virus persiste per tutta la vita in alcuni linfonodi e può riattivarsi se le nostre difese immunitarie si indeboliscono, ma questa volta sotto forma di herpes zoster.

Immunità e Covid-19

Per quanto riguarda l’andamento altalenante del COVID-19, i ricercatori non sanno ancora spiegarlo. Una volta guariti dal COVID-19, si è ancora contagiosi? Secondo l’Alto Consiglio francese per la Sanità Pubblica, è possibile continuare a trasmettere il virus fino a 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi. La maggior parte degli studi dimostra che in questo caso il virus non è più in grado di moltiplicarsi nelle colture cellulari, il che è un argomento indiretto a sostegno dell’idea che non sia più contagioso.