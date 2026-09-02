Ecco perché salire le scale protegge il cuore e aiuta a vivere più a lungo

Gli scienziati delle Università di East Anglia e del Norfolk e del Norwich University Hospital hanno scoperto che le persone che salgono regolarmente le scale hanno il 39% di probabilità in meno di morire a causa di malattie cardiovascolari.

Inoltre questo movimento quotidiano è associato a una minore possibilità di sviluppare gravi condizioni cardiovascolari, tra cui infarto, ictus e insufficienza cardiaca. Lo studio è stato pubblicato sull’American Journal of Cardiovascular Drugs.

Analizzate 480mila persone

Per comprendere i benefici del salire le scale i ricercatori hanno in primis esaminato quasi 1.900 studi.

Successivamente hanno analizzato i dati di oltre 480.000 individui coinvolti in nove indagini di alta qualità. I partecipanti sono stati seguiti per circa 14 anni.

Di questo gruppo facevano parte sia soggetti sani che soggetti con precedenti problemi cardiaci. Tutti avevano un’età compresa fra i 35 e gli 84 anni e il 53% erano donne.

Da un’accurata analisi è emersa un’associazione costante tra la salita delle scale e un rischio inferiore di morte cardiovascolare, ma anche di mortalità complessiva.

La dottoressa Sophie Paddock della Norwich Medical School ha affermato che “a differenza della palestra, salire le scale è un’attività facilmente accessibile a tutti. Tra prendere le scale o l’ascensore, scegliere la prima opzione significa supportare la salute del cuore”.

Bastano anche pochi minuti

Studi precedenti citati dagli scienziati hanno rivelato che salire le scale anche per pochi minuti e più volte a settimana può migliorare il benessere cardiorespiratorio e ridurre i livelli di colesterolo.

Un’altra ricerca di coorte ha indicato che maggiori benefici si ottengono salendo circa sei rampe di scale al giorno. Tuttavia sono necessari ulteriori approfondimenti per determinare la giusta “dose” di movimento.

“Alcune delle indagini che abbiamo esaminato - ha precisato Paddock - hanno mostrato che più scale si salivano, maggiori erano i vantaggi per la salute. Ma anche piccoli cambiamenti hanno avuto un impatto documentabile”.

Prospettive future

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte a livello mondiale e i casi tra il 1990 e il 2019 sono quasi raddoppiati. La prevenzione che include attività fisica regolare, dieta sana e gestione della pressione arteriosa è fondamentale.

Nonostante lo studio debba essere arricchito con l’uso della tecnologia indossabile per monitorare l’attività fisica con maggiore precisione, i ricercatori sono convinti che la scelta delle scale sia una strategia valida per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.