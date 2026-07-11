Infezioni all'orecchio durante i viaggi in aereo

La sensazione di orecchio tappato o di dolore all'orecchio è comune quando si vola ad alta quota. Per alcuni passeggeri, si tratta di un fenomeno ricorrente che può causare vera ansia o addirittura rovinare il viaggio. Ecco cosa è importante sapere.

Pressione e dolore alle orecchie in aereo: quali sono le cause?

Durante il decollo e l'atterraggio, la pressione atmosferica tra l'aria esterna e la pressione all'interno dell'orecchio può cambiare bruscamente e alcune persone hanno difficoltà a riequilibrare questi livelli in tempo.

Per mantenere una pressione atmosferica uguale su entrambi i lati del timpano, l'aria deve fluire liberamente tra il rinofaringe e l'orecchio medio. Le tube di Eustachio, piccoli condotti situati nella bocca, nel naso e nell'orecchio interno, consentono il passaggio dell'aria per equalizzare la pressione. Normalmente sono chiuse e si aprono solo quando si apre la bocca.

Raffreddore o sinusite, fattori di rischio

Nelle persone che soffrono di orecchie tappate dopo un volo, le tube di Eustachio non si aprono correttamente. Inoltre, in caso di influenza, sinusite, raffreddore, mal di gola o accumulo di cerume, equalizzare la pressione risulta ancora più difficile.

Come evitare la sensazione di orecchie tappate in aereo: consigli e soluzioni

Il risultato: sensazione di orecchie tappate, dolore ai seni paranasali, dolore alla fronte e/o forte dolore all'orecchio. Alcune semplici soluzioni possono alleviare rapidamente la sensazione di orecchie tappate.

Durante le manovre delicate dell'aeromobile, rimanete svegli per poter applicare i seguenti consigli.

Masticare una gomma o succhiare una caramella può aiutare ad aprire le tube di Eustachio e a equalizzare la pressione. Si possono anche mangiare e deglutire liquidi in piccole quantità per stimolare l'attività dei muscoli masticatori.

Sbadigliare e deglutire ripetutamente. Infatti, sbadigliare e deglutire fanno funzionare le tube di Eustachio.

Eseguite un esercizio di respirazione chiamato manovra di Valsalva, che consiste nel tapparsi il naso con due dita ed espirare delicatamente con la bocca chiusa, senza forzare per non danneggiare il timpano.

Se soffrite di raffreddore o di altri problemi simili, utilizzate un decongestionante nasale prima e durante il volo per liberare le tube di Eustachio.

In caso di congestione nasale dovuta a un'infezione delle vie respiratorie superiori o ad allergia, è necessario evitare di volare o di fare immersioni subacquee. Qualora queste attività non possano essere evitate, si applica un vasocostrittore nasale topico (ad esempio, fenilefrina allo 0,25-1,0%) da 30 a 60 minuti prima della discesa e della risalita.

Orecchio tappato dopo un volo: quanto dura?

Se la sensazione dolorosa e sgradevole di orecchie tappate persiste per più di qualche giorno, si consiglia di consultare uno specialista otorinolaringoiatra che potrà escludere la presenza di otite barotraumatica, detta anche barotrauma auricolare.

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Che cos'è l'otite barotraumatica?

In effetti, un improvviso cambiamento della pressione atmosferica può causare infezioni all'orecchio in alcuni casi. Il barotrauma dell'orecchio medio provoca dolore all'orecchio medio o danni al timpano a causa di rapidi cambiamenti di pressione. Il medico può prescrivere farmaci antinfiammatori e un decongestionante nasale.

Raramente, l'otite barotraumatica può causare una perforazione del timpano o interessare l'orecchio interno, potenzialmente provocando

acufeni, vertigini o persino perdita dell'udito. "In caso di ipoacusia neurosensoriale e presenza di vertigini, si sospetterà una fistola perilinfatica", afferma l'articolo. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.