Perché "fischiano" le orecchie senza motivo apparente?

Avete mai avvertito un leggero fischio nelle orecchie? Questo misterioso rumore si presenta occasionalmente, in assenza di altri suoni, nell'orecchio destro, sinistro o addirittura in entrambi? Siete gli unici a sentirlo? Allora probabilmente soffrite di acufene, noto anche come ronzio nelle orecchie. Le sue cause possono essere numerose e apparentemente banali (come la presenza di accumulo di cerume), ma è fondamentale identificarle per prevenire complicazioni e un peggioramento della qualità della vita.

Che suono ha un fischio nell'orecchio destro o sinistro?

In Italia, quasi il 10% degli adulti soffre di acufene e questi rumori fantasma possono interessare uno o entrambi gli orecchi e sono particolari perché si manifestano in assenza di qualsiasi stimolazione sonora esterna. In altre parole, i pazienti sono gli unici a sentire questi rumori: si parla di udito fantasma.

Generalmente descrivono: un fischio acuto, a volte pulsante, simile al suono di un bollitore che fischia; un ronzio costante equivalente al rumore di un alveare attivo; uno scoppiettio paragonabile a quello di una stazione radio fuori frequenza; un ticchettio o un martellamento equivalente a quello di una macchina da scrivere; o persino il rombo di un motore. A volte, alcune persone dicono addirittura di avere la sensazione di un “treno che passa nelle loro orecchie”.

Questi rumori possono essere intermittenti o costanti e nella maggior parte dei casi, i fischi e altri suoni fastidiosi durano pochi secondi o minuti e poi si attenuano. Con il tempo e in presenza di un potenziale trauma acustico, possono diventare sempre più frequenti, persino costanti, ed essere accompagnati da altri sintomi come perdita dell'udito, sordità o ipersensibilità uditiva, vertigini e problemi di equilibrio. Sebbene non siano pericolosi di per sé, gli acufeni possono quindi diventare molto invalidanti nella vita quotidiana.

Cause: da dove provengono questi ronzii o fischi nelle nostre orecchie?

L'acufene non è necessariamente associato a una patologia sottostante. Può essere correlato al naturale invecchiamento delle cellule dell'orecchio interno, ma anche a traumi acustici, eccesso di cerume o presenza di corpi estranei nel canale uditivo.

Elevata esposizione al rumore

Una delle cause più comuni di acufene è l'esposizione a livelli di rumore elevati. Concerti ad alto volume, uso frequente di cuffie ad alto volume, ambienti di lavoro rumorosi e qualsiasi altra fonte di rumore intenso possono danneggiare le cellule ciliate dell'orecchio interno, causando potenzialmente acufene temporaneo o persistente. Anche un singolo trauma acustico causato da un suono forte (come un incidente stradale con l'attivazione dell'airbag o un'esplosione) può danneggiare l'orecchio interno e provocare acufene che può persistere per un certo periodo di tempo.

Un'ostruzione del canale uditivo (orecchio tappato)

L'accumulo di cerume (accumulo di cerume) o la presenza di corpi estranei nel canale uditivo (come un bastoncino di cotone) possono interferire con la normale trasmissione del suono, causando rumori anomali, tra cui l'acufene. Una pulizia delicata e regolare delle orecchie può prevenire l'acufene legato a questa causa meccanica!

Patologie dell'orecchio interno: quale condizione causa l'acufene?

Anche i disturbi del funzionamento dell'orecchio interno, come quelli osservati nella malattia di Ménière, caratterizzata da problemi di equilibrio e fluttuazioni della pressione del liquido nell'orecchio interno che causano vertigini e capogiri, possono provocare acufeni. Lo stesso vale per alcune patologie dell'orecchio medio, come l'otite media acuta o l'otite media sierosa, che interferiscono con la normale trasmissione del suono.

La presbiacusia (o perdita dell'udito legata all'età) può talvolta causare acufeni. Con il passare degli anni, le nostre cellule sensoriali si deteriorano in modo naturale e irreversibile, il che può portare a una diminuzione, o addirittura alla perdita totale,dell'udito e alla comparsa di acufeni. Più raramente, anche l'otosclerosi, una malattia degenerativa congenita che colpisce gli ossicini dell'orecchio medio, può causare ronzii involontari nelle orecchie.

Lo stress può davvero causare l'acufene?

Potrebbe sorprendere sapere che lo stress possa essere talvolta essere collegato all'insorgenza o al peggioramento dell'acufene. Lo stress cronico può portare a una costante attivazione del sistema nervoso centrale, compreso il sistema uditivo, che può aumentare la sensibilità uditiva e intensificare la percezione dell'acufene. Lo stress può anche causare tensione muscolare (anche nei muscoli del collo e della mascella) che può influenzare le strutture uditive e contribuire allo sviluppo dell'acufene. Infine, lo stress può influire sulla circolazione sanguigna, anche nell'orecchio interno, e contribuire all'acufene.

Quali farmaci possono influire sull'udito?

Alcuni farmaci sono considerati ototossici: se assunti in dosi elevate o per lunghi periodi, possono danneggiare le cellule dell'orecchio interno coinvolte nell'udito e/o nell'equilibrio. Tra i farmaci che possono causare acufene ci sono:

alcuni salicilati come l'aspirina;

alcuni antibiotici aminoglicosidici, come la gentamicina, la neomicina e la streptomicina;

alcuni farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

alcuni diuretici, come la furosemide;

alcuni farmaci antitumorali , come il cisplatino;

alcuni farmaci antimalarici, come la clorochina e l'idrossiclorochina;

e alcuni antidepressivi , come l'imipramina.

È bene sapere che, se si manifestano effetti collaterali dopo l'assunzione di un farmaco, è importante segnalarli immediatamente al medico!

Quali sono i fattori di rischio per l'acufene?

Fischi, ronzii e altri rumori di martellamento indesiderati possono essere favoriti da diversi fattori di rischio.

Le predisposizioni genetiche possono avere un ruolo nella suscettibilità allo sviluppo di problemi uditivi, tra cui l'acufene.

La tensione muscolare cronica al collo e alla mandibola può favorire l'insorgenza dell'acufene.

L'esposizione improvvisa a rumori forti o l'esposizione prolungata a livelli sonori elevati, sia al lavoro, ai concerti o a casa, utilizzando le cuffie ad alto volume, aumenta inevitabilmente il rischio di soffrire di acufene.

Le persone anziane sono più soggette a sviluppare l'acufene, poiché il processo di invecchiamento porta naturalmente a un declino della funzione uditiva.

Condizioni come la malattia di Ménière, caratterizzata da problemi di equilibrio e fluttuazioni della pressione dei fluidi nell'orecchio interno.

Anomalie nella circolazione sanguigna in prossimità dell'orecchio, che possono essere associate all'acufene pulsatile.

Uso inadeguato di alcuni antibiotici, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), diuretici o farmaci antitumorali.

Hai un fischio nelle orecchie: quando e a chi dovresti rivolgerti?

L'acufene, anche quello intermittente, va preso sul serio, poiché il suo impatto può essere significativo! Fissa un appuntamento con il tuo medico il prima possibile; potrebbe indirizzarti a uno specialista se:

L'acufene è comparso dopo un trauma cranico;

Il tuo acufene colpisce un orecchio più dell'altro;

Il tuo acufene segue il battito del tuo cuore e hai la sensazione di sentire il tuo polso in un orecchio;

se l'acufene persiste o peggiora e ti disturba quotidianamente;

Il tuo acufene è associato ad altri sintomi come vertigini o perdita dell'udito.

Qualunque sia la situazione, è sempre meglio consultare un medico: è un'opportunità per valutare il proprio udito e apprendere buone abitudini per

proteggere la salute uditiva. Il primo episodio di acufene può risolversi in poche ore, ma il secondo può persistere e avere un impatto duraturo sulla qualità della percezione uditiva, richiedendo un trattamento adeguato.