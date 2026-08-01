Ceuta, da Italia e Danimarca una lettera all’Ue. Meloni: “Azione comune per contrastare l’immigrazione irregolare”

La crisi migratoria di Ceuta avrà ripercussioni politiche anche nelle prossime settimane. L’Italia ha annunciato nelle scorse ore la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna per un mese (prorogabile) ed è per ora l’unico Paese che è intervenuto in tal senso, nonostante molti Paesi abbiano minacciato di fare lo stesso. Intanto la Francia ha già rafforzato il confine con la Spagna su ordine di Emmanuel Macron per evitare eventuali infiltrazioni dei migranti dal Paese iberico. Ma Italia e Danimarca hanno preso in queste ore l’iniziativa di inviare una lettera all’Unione europea “in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell’Unione europea a Ceuta e alla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati, contrastare le reti di traffico di migranti, eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali e garantire una risposta europea unitaria ed efficace”.

La missiva è stata indirizzata al Presidente del Consiglio europeo, António Costa, alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al Presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, Micheál Martin, è stata sottoscritta da 22 Capi di Stato e di governo europei, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell’Interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha inviato oggi una lettera alle istituzioni europee per lamentarsi dell’atteggiamento di alcuni Paesi nei confronti della crisi migratoria di Ceuta. Nella lettera, il capo del governo ha richiesto un incontro con i ministri dell’Interno dei 27 Stati membri dell’Ue.

0 of 9 Migranti a Ceuta Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Spanish Guardia Civil officers stand guard as migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN) Migranti tentano di entrare nell'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) (Associated Press/LaPresse/APN)

“Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all’immigrazione clandestina. Per questo l’Italia ha promosso, insieme alla Danimarca, una lettera sottoscritta da 22 Stati membri dell’Unione europea, che chiede un’azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l’immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri umani, rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. È un segnale importante: la linea che l’Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di Nazioni europee. La difesa delle frontiere esterne dell’Unione non è l’interesse di una singola Nazione. È una responsabilità comune dell’Europa”, ha scritto sui social Giorgia Meloni.