Business in Camerun. Lavitola: “Ranucci mi è stato utilissimo”

Per riuscire in un investimento non c’è solo bisogno di fiuto per gli affari ediuna buona disponibilità economica. Serve essere addentro ai meccanismi che dominano il settore. In questa parte della storia ci sono tre protagonisti: Sigfrido Ranucci, la vittima dell’attentato, Valter Lavitola, il presunto mandante eGomes Clesio Tavares, ovvero l’anello di congiunzione tra Lavitola e la banda dei quattro esecutori materiali. Lavitola e Tavares sarebbero da anni interessati al settore del carbon credit (titoli certificati che valgono una tonnellata di anidride carbonica o di gas serra equivalente non emessa o rimossa dall’atmosfera, ndr ) e, parlando con il faccendiere, abbiamo provato a ricostruire il fil rouge che unisce i tre volti, partendo da una domanda: «Qual è la società in cui Tavares ha il 10% se quelle visionate da Il Giornale non vedono né il nome di Lavitola né quello di Clesio? Eperché lui è ancora in Camerun? (È partito a metà aprile e non è ancora tornato ndr ) »: «Tavares da ottobre ad aprile è già andato in Camerun 4 o 5

volte. Ora non torna? Avrà paura (per via delle indagini ndr ), ma sta lavorando aunprogetto di carbon credit e starà consolidando dei contratti. Siccome ci ha dedicato 5 anni della sua vita, sicuro che finché non mette a posto la cosa non torna», ragiona Lavitola. Poi ribadisce, nonostante l’accusa che pende su Tavares, che per lui «è come un figlio. Se vedo Tavares mettere la bomba sotto

casa di Ranucci non ci credo». Ma qui spunta il nome di Ranucci, che avrebbe letteralmente indirizzato Lavitola su come investire e in che modo farlo: «Io devo a Sigfrido il fatto che non ho fatto un errore con il carbon credit, perché lui mi ha aiutato anon ficcarmi in un pasticcio». Ma ci sono mai stati servizi di Report che sono andati in quella direzione? «Ranucci è stato utilissimo perché avendo fatto un’indagine mi spinse su quella cosa delle comunità locali. Lui aveva fatto prima un’inchiesta sul carbon credit, ma ipotizza pure che l’avesse fatta su mia fonte, cosa che non è, che ci sta di male? Era uno scandalo mondiale».

Il programma d’inchiesta di Rai 3 si è occupato, sotto la guida di Ranucci l’11 novembre 2025 ed è inquest’occasione che il servizio di Report e le attività imprenditoriali di Lavitola e Tavares sembrano ricongiungersi. Ma in che modo i due hanno agito seguendo i consigli che Ranucci avrebbe fornito loro? «La cosa che deve fare Tavares, che ho fatto io: noi abbiamo necessità di prendere le concessioni. Eititolari sono i capi tribali delle zone, che sono nello sprofondo dell’Africa. Devi andarti a fare il giro di tutti i villaggi, uno per uno. Ce ne sono alcuni di 100abitanti e altri di 700: la prima fase non ha bisogno di tanti soldi, ma di contattare questi e farci gli accordi per le concessioni. Gli spieghi di che cosa si tratta e gli dici che il 30% dei proventi andrà a loro, glieli fai garantire e poi fai tutte le procedure», spiega Lavitola menzionando gli altri mercati in cui evidentemente stanno lavorando oltre al Camerun.

Riavvolgendo il nastro del servizio, si può notare come questo incentri l’inchiesta proprio sui no delle tribù locali alle richieste di concessioni. No che Lavitola e Tavares sembrerebbero aver superato, seguendo i suggerimenti di Report, e scegliendo la via del dialogo con le tribù locali. C’è però ancora un punto da chiarire: quali sono esattamente i rapporti economici tra Lavitola eTavares? Analizzando la società di Valter, oggi considerato l’unicomandante per l’azione dinamitarda dello scorso ottobre sotto casa del reporter, non troviamo però traccia né di Lavitola e nemmeno di Tavares, che non si comprende da chi sia stato assunto e sotto quale formula. Gli faceva da autista, era persona di famiglia, era presente al Cefalù Bistrot. Ma nell’elenco dei soci non c’è. Chi lo pagava?