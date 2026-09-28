Salute: come riprendere con la routine senza stress, 5 soluzioni

Ritornare alla routine di sempre potrebbe risultare molto più complesso di quanto si possa pensare, anche a distanza di qualche settimana dalla fine definitiva delle vacanze. La pausa estiva,prodiga di relax e coni tempi più rilassati, potrebbero favorire una condizione di nostalgia profonda. Agevolando anche uno stato di apatia, aumentando al contempo l’ansia.Basta poco, qualche mail urgente, una serie di impegni inderogabili e qualche contrattempo personale, tanto da aumentare i livelli di stress e di fatica mentale.

Per non vanificare il momento di puro benessere dato dalle vacanze, e per prolungarlo anche durante il resto dell’anno, si possono mettere in pratica una serie di soluzioni utili. Vere e proprie strategie facili da seguire e da attuare, che possono trasformarsi un nuovo e valido stile di vita. L’ideale per preservare il benessere personale del corpo e anche della mente.

Zero stress, come affrontare la routine positivamente

Mostrare difficoltà con la ripresa della routine di sempre, in particolare dopo le vacanze estive, è un fenomeno normale e ricorrente. È nota come sindrome da rientro o post-holiday blues e rappresenta la risposta dell’organismo al cambio di ritmo sia fisico che mentale, da una condizione di relax a una più frenetica e dinamica. Con il rientro lavorativo o scolastico si perdono la libertà e l’autonomia legate alla gestione del tempo tipico delle vacanze, dove prevalgono ritmi biologici più tranquilli e legati ai bisogni reali. Il confronto tra uno stato di maggiore serenità e una quotidianità dai ritmi più incessanti scatena una risposta emotiva, aumentando la sensazione di stanchezza, di pesantezza e i livelli di stress. Per transitare in modo naturale verso i ritmi del quotidiano e riprendere la routine di sempre, si possono mettere in pratica una serie di soluzioni mirate. Vere e proprie strategie che mettono al primo posto i bisogni personali. Le 5 soluzioni perfette per una ripresa a zero stress.

Riorganizzare le tempistiche e i ritmi

Per una quotidianità senza affanno è necessario riorganizzare le tempistiche da dedicare al lavoro, ma anche ai propri interessi. Pianificando gli impegni e l’agenda, lasciando spazio a momenti di pausa o ad attività per il benessere personale. Regolando anche gli orari di sonno e veglia, magari andando a letto 15 minuti prima dell’orario consueto. Così da rilassare la mente con un po’ di lettura o anche di meditazione. Anticipando il risveglio di 10 minuti, per una ripresa più soft e intervallando la giornata con piccola pause, per prendere fiato e rilassare corpo e mente

Semplificare il quotidiano

Per rendere la giornata meno pesante la si può alleggerire dal carico decisionale, magari anticipando le incombenze alla sera prima. Ad esempio preparando i vestiti, organizzando lo zaino e realizzando il pasto da portare sul lavoro. Definire anche una lista di opzioni per la colazione o per il menu settimanale è una valida proposta per rendere il tutto più fluido. Una buona norma è quella di apparecchiare la tavola per la colazione, già la sera precedente, così da snellire le tempistiche e godersi qualche minuto di tranquillità in silenzio.

Dedicare tempo a nuovi progetti e momenti di pausa

Per riprendere con slancio la quotidianità è buona norma inserire qualche nuovo interesse nella routine di sempre, magari un’attività sportiva praticata proprio durante le vacanze. Oppure una nuova abitudine o interesse, ad esempio dedicare una serata al cinema o alla possibilità di visitare un museo o una mostra. Lasciando spazio ai momenti di pausa e relax, come un bagno caldo con tanto di musica e candele. Oppure spegnere la televisione per immergersi nella lettura di un libro, magari dopo cena e sorseggiando una tisana rilassante. Anche le pause pranzo possono trasformarsi in momenti di relax, ad esempio pranzando al parco così da assorbire ancora il benessere prodotto dai raggi solari. Anche durante il lavoro è importante imparare a staccare, magari alzandosi dalla scrivania per fare due passi, bere un po’ d’acqua, fare due chiacchiere o semplicemente per un po’ d’aria fresca.

Seguire un percorso alimentare corretto

Anche l’alimentazione svolge un ruolo chiave, partendo dal recupero degli orari consueti da dedicare ai pasti. Preferendo cibi nutrienti ma leggeri, e facili da digerire, per evitare i momenti di sonnolenza durante le ore di lavoro. Lasciando spazio a una valida e corretta idratazione, e concedendo anche qualche beneficio al palato con qualche piccola golosità ma poco calorica.

Ridurre il carico mentale

Per evitare di stressare il corpo e la mente è necessario ridurre gli impegni, dedicando tempo a quelli fondamentali e scegliendo ciò che merita attenzione. Rinviando ciò che non è urgente e mettendo un freno alla sfera digitale, in particolare al di fuori dalle ore lavorative. Non risultando sempre reperibili, ma definendo un vero e proprio confine tra lavoro e privato. Magari lasciando il telefonino fuori dalla camera da letto, così da agevolare un sonno più tranquillo.