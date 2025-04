Over: 5 consigli essenziali per vivere bene

Vivere al meglio l'ultima parte del cammino esistenziale è l'obiettivo di tutti, in particolare della categoria over che punta a godere al meglio i frutti della propria esistenza e del lavoro. Per allontanare i pregiudizi di chi la identifica come una fase di decadimento e sofferenza, ecco 5 consigli utili per giungervi pieni di energia e in salute.

Affrontare la terza età nel modo giusto, mettendo in pratica consigli e trucchi ad hoc, permette di vivere in serenità e con il giusto equilibrio fisico, mentale ed emotivo. Basta seguire poche regole, da trasformare in routine quotidiana e nel proprio stile di vita.

Le regole del vivere bene, perché sono importanti

Abbracciare, per tempo, uno stile di vita sano ed equilibrato, contribuisce a creare una connessione positiva tra corpo, sfera emotiva e mente. Attivare una routine positiva, anticipandola nel tempo, permette agli over di godere pienamente della vita anche nell'ultima parte della propria esistenza. Non solo attraverso scelte alimentari salutari ed equilibrate, oppure seguendo uno stile di vita sano e ricco di passeggiate e fitness. Ma anche coltivando hobby, interessi, effettuando visite di controllo, attivando così un'azione esistenziale di prevenzione utile a tenere a bada patologie, problematiche o rallentandone il decorso.

Come prendersi cura di sé

Aver cura di se stessi non coincide solo con scelte alimentari adeguate e, come accennato, con una valida attività fisica. Ma passa anche attraverso la consapevolezza del proprio io, del benessere della propria mente, della serenità interiore e del rispetto delle emozioni. È fondamentale saper accogliere, nel modo giusto, tutte le esperienze del quotidiano, prendendo consapevolezza dei bisogni e degli obiettivi, ascoltando la mente e il corpo così da imparare ad amarsi sempre di più. La scelta di dedicarsi del tempo e delle attenzioni di qualità offre benefici personali insindacabili, preserva la propria salute e crea una connessione positiva con il mondo circostante. Ma per reggiungere questo equilibrio è importante fare propri 5 consigli, 5 pilastri del vivere bene e in equilibrio.

Mangiare nel modo giusto

Se ne parla sempre ma in pochi ne seguono i dettami, scegliere un'alimentazione sana e bilanciata migliora la qualità della vita. È importante stabilire nuove abitudini preferendo cibi nutrienti, freschi, meglio se si stagione e a chilometro zero, con una predilezione per quelli integrali e non processati. Limitando o rimuovendo dal menu quelli troppo elaborati e processati, ricchi di zuccheri, condimenti e sale in eccesso. Con un occhio di riguardo per la dieta mediterranea dove sono presenti carboidrati a basso indice glicemico, proteine vegetali e animali, come il pesce che è un'ottima fonte di omega-3, e ovviamente cereali fonte benefica di fibre, frutta e verdura. Riducendo i prodotti grassi e le carni rosse, dannose per la salute del cuore. Senza dimenticare di bere tanta acqua, necessaria per idratare l'organismo, per sgonfiarlo, per depurarlo e per rendere la pelle più tonica e giovane. Abbracciare una scelta alimentare benefica consente di mantenere il peso invariato, riducendo la possibilità di sviluppare problematiche e patologie varie.

Attività fisica per un corpo sano

Uno stile di vita attivo aiuta a migliorare la qualità della vita degli over, strappandoli alla noia e a una vita sedentaria. Non solo sport o fitness, anche se blando, ma anche passeggiate ed escursioni al'aria aperta, senza dimenticare la classica pedalata d'ordinanza. Il peso corporeo ne giova, ma anche anche la salute del corpo stesso in favore di una valida resistenza cardiorespiratoria e della riduzione del rischio di problematiche cardiache, diabete e altre patologie croniche. Bastano 30 minuti al giorno per preservare il benessere di muscoli, ossa e articolazioni, ma non sempre serve frequentare una palestra. Per mantenersi in forma ci si può dedicare alla corsa all'aria aperta, anche se a passo lento, oppure a una bella passeggiata con il cane di affezione o a una biciclettata in compagnia. Per i più avventurosi magari un po' di trekking o di fitwalking, ma anche yoga, pilates, nuoto possono migliorare la salute.

Cura della salute mentale

Non solo un corpo sano ma anche una mente serena, lucida e priva di stress, perché il nostro centro di controllo deve risultare dinamico e dall'indole positiva. Per garantirgli questa condizione è importante stimolarlo costantemente, così da mantenerlo giovane rallentando l'invecchiamento e il decadimento cognitivo. Via libera alla lettura, oppure allo studio di una materia o di una nuova lingua, ma anche dedicarsi a un puzzle o ai cruciverba. Iscriversi a un corso, imparare a dipingere, frequentare mostre, andare a teatro, mostrarsi curiosi nei confronti delle novità che caratterizzano la quotidianità. Praticare tecniche di rilassamento, di meditazione e mindfulness, sono tutte strategie perfette per abbattere l’ansia e lo stress. Possibilmente staccando la spina e accantonando la frenesia del quotidiano, dedicando più tempo ad ascoltare se stessi, magari ad ammirare un paesaggio dando libero sfogo alla propria mente. Anche il riposo svolge un ruolo importante, un sonno ristoratore di almeno sette ore ricarica le batterie, rasserena l'animo e distende anche le rughe.

Hobby e socializzazione

In molti credono che l'ingresso all'interno della terza fase della vita coincida con il declino fisico, emotivo e mentale. In realtà affrontare nel modo giusto questo momento può rendere più autonomi e con la possibilità di vivere nuove e più intense esperienze. Il maggior tempo a disposizione consente di coltivare molti più hobby, e magari riprendere in mano un sogno accantonato da tempo. Dal più classico fai da te alla possibilità di iscriversi a un corso di ballo, oppure frequentare associazioni di zona dove socializzare sarà più facile e divertente. Andare al cinema, a teatro, a un concerto, all'università, frequentare l'area sgambo con il proprio cane, organizzare un'escursione oppure un viaggio, l'ideale per partire con amici e familiari, oppure per fare nuove amicizie o anche innamorarsi.

Stop ai comportamenti sbagliati

Per affrontare questo cammino nel modo migliore è necessario accantonare gli errori comportamentali di sempre, ad esempio le cattive abitudini che possono risultare dannose per la salute. E per questo dedicando tempo anche alle visite e ai controlli di routine, così da prevenire per tempo eventuali problematiche. Accantonando anche l'eccessivo giudizio verso se stessi o l'autocritica, è importante imparare ad essere gentili con il proprio io interiore. Prestando più attenzione agli aspetti positivi che la quotidianità può offrire, magari annotandoli sopra un quaderno a fine giornata. Mostrando più attenzione all'ascolto verso gli altri, ma anche dedicandogli apprezzamenti e pazienza, favorendo così un'interazione più compassionevole.

Inserire questi 5

consigli all'interno della routine quotidiana o esistenziale contribuirà a rendere più felice la vita di ogni over, mettendo da parte tutte le zavorre emotive e comportamentali che da sempre condizionano la vita.

