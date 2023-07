Da Unicredit a Saras passando per Brunello: chi sarà il re della Borsa

Volumi in calo e contrattazioni stantie. Ecco finalmente arrivare il grande sboom delle borse. E’ vero che ieri era l’Indipendence Day negli Usa e tutto era chiuso mentre domani ci sono i Non farm Payroll negli USA per cui oggi la giornata era interlocutoria ma è anche vero che siamo al 5 di luglio e finalmente possiamo dire che è arrivata l’estate anche in Borsa.

Ma l’estate in Borsa sappiamo che porta anche il curioso fenomeno dei “titoli missile” e questo per ragioni banalissime di liquidità: essendoci pochi compratori e venditori è evidente che l’attenzione si concentra su un pugno di titoli e qui a fronte di una offerta limitata la domanda può sovrastarla di un multiplo. E’ un po’ come entrare a piedi uniti dentro una bacinella d’acqua: ecco che gli schizzi voleranno alti nel cielo solo che in borsa gli schizzi sono i prezzi.

Vediamo quelli che sono i titoli in evidenza sul listino di Borsa Italiana:

La prima azione di oggi è stata SARAS che si è apprezzata di un bel 10% con un andamento lineare nel corso di tutta la giornata. Si tratta di una azione che ha nel bilancio annuale 2022 ottimi parametri di crescita (ebitda, fatturato ed EPS) e una quotazione che a questi prezzi risulta inferiore al fair price. Ovviamente comprare dopo un +10% non è salutare ma attenzionare l’azione da vicino questo sì.

Io sono Emilio Tomasini, ideatore ed editore de l’Indipendente di Borsa sul sito www.emiliotomasini.it e anche io come un gladiatore di Borsa tiro fuori la spada e cerco di dire la mia sull’andamento di mercati finanziari; inoltre sono anche autore di un libro che sta vendendo come il pane e che è la raccolta delle mie migliori tecniche di Borsa in 30 anni di esperienza sui mercati finanziari e che potrai ricevere in un pacchetto con all’interno anche il DVD con oltre 10 ore di lezione sull’analisi tecnica e trading systems. Se sei interessato a comprare il libro e DVD clicca qui >>

Un’altra azione interessante sotto il profilo tecnico ma illiquidissima e quindi pericolosissima è ALFONSINO, peraltro con dati fondamentali non confortanti e quindi sostanzialmente da evitare. Però se guardate a quello che ha combinato in passato i cuori forti la possono considerare con acquisti da 100 euro e orizzonte temporale di 2 giorni. Tutti gli altri evitare questo genere di speculazioni tanto più che la barra di oggi ha chiuso male lontano dai massimi.

Se vuoi saperne di più sulle migliori strategie di trading sui mercati finanziari clicca qui >>

Ma aggiungiamo anche un alto titolo che sta mostrando i muscoli che è BRUNELLO CUCINELLI, una azione con ottimi fondamentali (meglio di SARAS) e tra i migliori del listino, che quota poco sopra il fair price. Come vedete dal grafico che segue ha rimbalzato sopra una trendline di un triangolo simmetrico e quindi si compra in sicurezza. Tra l’altro con ottimi volumi.

Se vuoi saperne di più sulle migliori strategie di trading sui mercati finanziari clicca qui >>

Ed infine UNICREDIT, l’azione del cuore dell’italiano medio, insieme a BAMI e BPER e alle ASSICURAZIONI GENERALI: buone notizie oggi con una barra che ripone l’azione all’interno di un canale che la potrebbe portare ancora più su.