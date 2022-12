La Borsa è ballare sul burrone: o ci cadi dentro o ne salti fuori

Tutti piangono sul rialzo dei tassi USA della scorsa settimana (largamente scontato dal mercato) e dal rallentamento delle vendite retail. Ora lo spettro è della recessione, ma questo spettro si aggira ormai da tempo sui mercati e per il momento non si appalesa ancora. Anzi, più i segnali sono deludenti sul fronte macro più si allontana la ulteriore stretta monetaria e questo è un bene.

E’ come camminare sul bordo del burrone: o ci salti dentro o ne esci fuori.

La segnalazione di oggi è azioni STMicroelectronics.

E questo per due ragioni.

La prima di tipo tecnico è che l'azione giace al di sotto dei massimi del 1999 e la seconda è di tipo fondamentale: l'azione ha tutte le carte in regola per rimanere tra le migliori azioni del listino. Del resto il tasso di crescita composto a 3 anni dell’EPS senza Net Recurring Investments delle azioni STM è del + 15.6%.

Ma prima diamo un occhio a come si è evoluta la situazione tecnica finora:

Partiamo dall’inquadramento del business di STMicroelectronics.

L’azienda (STM) si presenta come una realtà leader mondiale nel comparto dei semiconduttori, fornendo ai clienti soluzioni innovative per Smart Driving, Smart Industry e altri settori dell’Industria 4.0.

Le attività passano dalla gestione e risparmio energetico (tema oggi oltremodo attuale) alla sicurezza dei dati (come sopra) e ancora dalle applicazioni per la sanità agli smart gadget.

Azioni STMicroelectronics sono quotate dal 1994 al NYSE e alla Borsa di Parigi e, dal 1998, anche in Borsa Italiana.

Ecco, dopo questa sintesi per comprendere di cosa stiamo parlando, il grafico “stretto” di azioni STMicroelectronics ci mostra una situazione un po’ ballerina, con diversi saliscendi (anche se, dobbiamo dirlo, gli scendi sono più profondi dei rialzi…).

I volumi resistono compatti e nell’ultimo periodo si è formato un pattern particolare che potrebbe indicare l’avvicinamento di un’esplosione (e quindi di uno sblocco del trend).

I prezzi ad oggi sfiorano i 36 euro, ben lontani dai picchi di inizio anno (allora superavano i 45 euro), ma anche dai livelli pre-pandemici (attenzione, non pandemici, quando quasi tutti i titoli erano crollati.

Prima della botta del Covid, i prezzi di azioni STMicroelectronics non superavano comunque i 15 euro).

E rimanendo in tema prezzi, nonostante si sia verificato un calo rispetto ad inizio anno la situazione non preoccupa: secondo le nostre valutazioni i prezzi di azioni STMicroelectronics non solo non sono sopravvalutati, ma addirittura segnaliamo una leggera sottovalutazione che ci fa dormire sonni sereni.

La forza finanziaria è pressoché intoccabile, con il rapporto cash to debt in positivo.

Il fatturato aziendale annuale in crescita consistente e così la redditività segnalata dall'Ebitda:

Un dato che ci dà ragione nei numeri: di recente il gruppo ha comunicato i conti del terzo trimestre dell’anno in corso, chiuso con un forte aumento di ricavi e marginalità superiore alle previsioni degli analisti.

Il periodo in esame si è infatti chiuso con ricavi per 4,32 miliardi di dollari (+32,5%) e una marginalità lorda del 47,6%. L’utile netto a fine settembre era superiore al miliardi di dollari rispetto ai 474 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso (+131,8%!).

Dei risultati che hanno portato i vertici di STM a prevedere ricavi, per l’intero 2022, per 16,1 miliardi di dollari, corrispondenti a una crescita di oltre il 26%.

Numeri che, possiamo scommetterci, influiranno sull’andamento grafico delle azioni … occhi aperti quindi.

Francamente non pensiamo che sia opportuno intervenire in acquisto a questi livelli perché vorremmo che i prezzi tornassero in area massimi di 46,815 per poter comprare con più tranquillità.

Tecnicamente STM sta accennando alla costruzione di un triangolo in orizzontale e quindi una ulteriore discesa dei prezzi potrebbe essere una buona occasione di acquisto.

A questi prezzi siamo nella zona né carne né pesce e quindi per prudenza è bene attendere gli eventi.