La borsa è come fare a botte a volte le prendi a volte le dai: Azioni Biesse, Azioni Mondo TV ed azioni El.En

La cosa che più mi stupisce in questo mestiere è come il pubblico pensi che i mercati finanziari siano tutto sommato fatti da agenti economici razionali (e quasi onesti) mentre invece è un caravanserraglio dove la destra non sa cosa faccia la sinistra.

E se continuiamo sul paragone delle botte possiamo dire che siamo come sul ring del pugilato dove a finta si contrappone finta e non sai se il destro che viene avanti è la botta finale che ti stende o l’ennesimo inganno. Niente di illegale, semplicemente le regole del gioco della borsa in cui niente è diretto e lineare.

Fuor di metafora vediamo 3 esempi di azioni italiane in cui sta succedendo di tutto:

AZIONI MONDO TV: ne abbiamo già parlato in passato, si tratta di una azione non troppo liquida e quindi un po’ rischiosa ma se si guardano i fondamentali forse il mercato la sta punendo ingiustamente. L’avevamo segnalata in passato per via di una operazione che abbiamo fatto con l’Indipendente di Borsa in cui le abbiamo prese (-8%) e siccome speriamo anche di darle ne ritorniamo a parlare. I dati fondamentali esercizio 2021 sono buoni perché l’azienda ha una sua marginalità e un profilo patrimoniale sufficientemente solido (un indicatore Piotroski di 6 su 9). Quelli 2022 sembra altrettanto buoni. Eppure a livello di prezzo i mercati l’hanno massacrata portandola da un massimo di 2.8 ad un minimo quasi d 0.4 e questo quando il mio modello di valutazione vede un prezzo teorico di 1.5 circa. A livello di price earnine e di EV / ebitda di nuovo siamo su rapporti molto bassi che non sembrano giustificati. Il fiume di acquisti che si è riversato su questa azione, solitamente in un cantuccio e senza troppe correnti di acquisto, fa pensare a che qualcuno si sia reso conto della convenienza della stessa.

AZIONI BIESSE: si tratta di una azione che non è malaccio, con un buon equilibrio finanziario nell’esercizio 2021 che vede il cash essere quasi 4 volte i debiti, un rapporto debito su equità di quasi 1 a 10 e un interest coverage di 33. A livello reddituale la redditività dell’azione Biesse è a singola cifra e una crescita media composta a 3 anni sul bilancio 2021 del -8% che non giustifica certo un price earning di 20 in linea tuttavia con il 50% delle altre aziende del settore. A livello di modello di valutazione per flussi di cassa le azioni Biesse sono vicine alle quotazioni di mercato. Eppure come mercato reale l’azione Biesse sta disegnando un bottom up da manuale e ora siamo poco sotto una resistenza di 17.50 che è stata toccata 4 volte negli ultimi mesi e che se rotta la proietterebbe al rialzo (dati 2022 permettendo). Abbiamo cercato di comprare le azioni Biesse al ribasso durante questa congestione senza riuscirci ma ci proveremo di nuovo

AZIONI EL.EN: dicevamo di fare a botte. Ci hanno preso uno stop buy sui massimi della congestione e ci hanno sbattuto fuori sotto i minimi della congestione questo giovedì. Ed oggi sta forzando di nuovo i massimi della congestione. L’ azione El.En è molto interessante a livello di analisi fondamentale, anzi tra i più interessanti del listino. A livello tecnico l’azione El.En ha disegnato un bottom up che se rotto al rialzo (simile a Biesse) ci porterebbe lontano. Da prendere. O almeno cercheremo di picchiare noi questa volta e di non prenderle.

