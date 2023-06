Raccolti oltre 14 miliardi: ecco come sono andati i Btp Valore

La terza giornata di sottoscrizioni del Btp Valore ha totalizzato un totale di 4.217.970.000 euro. Si tratta del secondo importo più alto mai registrato nel terzo giorno di emissioni dedicato ai singoli risparmiatori.

I numeri del Btp Valore

Nelle tre giornate sono stati raccolti complessivamente 14.845.261.000 euro. Una cifra decisamente importante che ha conquistato il primato per i numeri raggiunti. Al secondo posto si posiziona la sedicesima collocazione del Btp Italia che è stato emesso nel maggio del 2020, la cifra totale ammontava a 13.997.606.000 euro. Il collocamento del Btp Valore proseguirà anche nella giornata di domani, 8 giugno, e quindi la chiusura anticipata sembra essere sempre di più una lontana ipotesi.

I contratti sottoscritti

I dati nel terzo giorno di collocazione indicano la sottoscrizione di 152.460 contratto e il taglio medio calcolato ammonta a 27.666 euro. Ricordiamo che il taglio minimo richiesto è di 1.000 euro. I risparmiatori individuali hanno decisamente apprezzato il prodotto finanziario. Durante le prime tre giornate di emissione il numero di contratti sottoscritti si attesta a 523.426 con un taglio medio di 28.362 euro.

I possibili rischi

Il rischio potrebbe essere correlato all’inflazione, specialmente se questa fosse maggiore del 4%. Un pericolo inesistente per i Btp Italia, i quali per definizione sono indicizzati all’inflazione che se aumenta aumentano anche i rendimenti e viceversa. Un altro possibile rischio riguarda l’eventualità di un default italiano. Nel caso in cui lo stato italiano fallisse, come già accaduto in Grecia, non sarebbe più in grado di saldare il proprio debito e i Btp, indipendentemente dalla tipologia, non avrebbero più valore. Questa resta comunque una possibilità estremamente remota.

Le caratteristiche

Il titolo ha una durata di 4 anni e rendimenti fissi crescenti nel tempo, si tratta del meccanismo step-up e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito che verrà dato a coloro che deterranno il Btp Valore fino a scadenza nel 2027. Le cedole sono semestrali e saranno calcolate in base ai tassi minimi garantiti i quali ammontano al 3,25% per il primo e secondo anno e al 4,00% per il terzo e quarto anno.