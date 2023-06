Btp Valore, rendite sopra il 3,25%: come funzionano le "cedole crescenti"

Ascolta ora: "Btp Valore, rendite sopra il 3,25%: come funzionano le "cedole crescenti""

La prima emissione del Btp Valore si svolgerà da lunedì 5 a venerdì 6 giugno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato i tassi cedolari minimi garantiti che saranno pari al 3,25% per quanto riguarda il primo e il secondo anno. Ammonteranno, invece, al 4% durante il terzo e il quarto anno.

La parola al MEF

Il Ministero dell’Economia ha spiegato che quando il collocamento sarà finito verranno confermati i tassi cedolari annunciati oppure potrebbero subire alcune modifiche, nella seconda ipotesi avverranno solo al rialzo. I cambiamenti dipenderanno dalle condizioni del mercato nel giorno di chiusura dell’emissione.

Uno sguardo al Btp Valore

Il Btp in questione è pensato per il piccoli risparmiatori. Il codice Isin, ovvero il codice utilizzato per identificare le azioni, le obbligazioni, i warrant e gli ETF, del Btp Valore nella fase di collocamento è già stato annunciato dal Mef ed è IT0005547390. Il titolo riguarda esclusivamente il mercato retail che è caratterizzato da investimenti effettuati da persone fisiche. Le cedole previste sono nominali e semestrali, inoltre hanno una scadenza di quattro anni. L’intenzione del Mef è quella di premiare gli investitori che terranno il titolo fino alla naturale scadenza, quindi a questa categoria di soggetti verrà dato un bonus finale dello 0,5%.

La procedura di sottoscrizione

La procedura di sottoscrizione è molto semplice. L’investimento minimo richiesto è di mille euro e non verranno aggiunte ulteriori commissioni. Sarà possibile acquistare il titolo in banca o in posta attraverso l’aiuto della propria figura finanziaria di riferimento. Sarà consentita anche la modalità home banking se idonea alle operazioni di trading online. La tassazione applicata è identica a quella dei titoli di Stato e ammonta al 12,50%. I titolari del prodotto finanziario saranno esenti dalle imposte di successione e il titolo sarà esonerato da vincoli e commissioni. Il prezzo di collocamento sul mercato è di 100 e verrà posizionato tramite MOT, la piattaforma elettronica di Borsa Italiana attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Le cedole

La differenza sostanziale con i Btp tradizionali consiste nella presenza di una cedola variabile e progressiva che non è indicizzata. Il tasso di rischio di questo prodotto è calcolato in base alla volatilità, se i tassi di interesse salgono, il prezzo del Btp Valore scende.