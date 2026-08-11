La nuova Via della Seta cinese attraversa i ghiacci dell’Artico

Il silenzio bianco del Grande Nord, fatto di ghiacciai infiniti e distese di neve, ha smesso di essere una frontiera difficile da sorpassare, diventando una vera e propria scorciatoia. Nei secoli i mercanti hanno attraversato le dune roventi del Golfo Persico e i passi polverosi dell’Asia centrale, oggi la nuova Via della Seta non profuma di spezie, ma di ghiaccio che lascia lo spazio ai container.

Mentre i colli di bottiglia della geopolitica tradizionale continuano a stringersi, con lo Stretto di Hormuz blindato e il varco di Bab al-Mandab sempre più esposto alle incursioni degli Houthi, la fame di affari ha spinto Pechino verso nord. Lo scioglimento dei ghiacci polari sta aprendo una rotta artica un tempo impensabile, un corridoio blu capace di ricucire i due estremi del continente eurasiatico risparmiando migliaia di miglia marine e settimane di navigazione.

La prima ad affrontare questo viaggio sarà la compagnia di navigazione cinese Sea Legend. La strada è tracciata: partire da Ningbo, sulla costa orientale della Cina, costeggiare la parte settentrionale della Russia, fino a raggiungere Felixstowe nel Regno Unito. Negli ultimi mesi per collegare le due città portuali era necessario un viaggio di quasi 40 giorni, passando invece dal Circolo polare Artico ne basteranno la metà esatta.

Non si tratta di una novità assoluta, negli ultimi due anni, con lo scioglimento sempre più intenso dei ghiacci, la scorsa estate già vi erano stati 23 transiti, in crescita rispetto ai 15 tentati nel 2024. Così prende forma la cosiddetta Via della Seta del Ghiaccio.

Ma questa scorciatoia polare è tutt’altro che una passeggiata. Se Pechino accelera, l’Occidente prova a tenere il freno tirato. Le motivazioni sono sia geopolitiche sia ambientali: la rotta è suddivisa in 28 tratti gestiti direttamente da Rosatom, l’ente statale russo per l’energia atomica che rilascia i permessi e fornisce i necessari servizi rompighiaccio, legando a doppio filo la navigazione agli umori del Cremlino. C’è poi anche un dilemma ecologico, legato agli ecosistemi dei mari. A ciò si aggiungono insidie tecniche per i marinai. L’Artico impone di navigare spesso a vista o in totale assenza di segnale GPS, che a quelle latitudini va in tilt. Le navi rischiano di rimanere intrappolate tra i banchi di ghiaccio, con il costante pericolo di avarie - causa di quasi la metà degli oltre 500 incidenti marittimi registrati nell’Artico nell’ultimo decennio - e con risorse di ricerca, soccorso o antincendio praticamente inesistenti per migliaia di chilometri.

Insomma, anche se con ancora molti dubbi, la storia si ripete, ma cambia elemento: la via commerciale più strategica del XXI secolo non si snoda più tra il deserto, ma fende le acque gelide dell’estremo Nord. Un’autostrada bianca ricca di promesse mercantili, ma ancora sospesa tra l’ambizione geopolitica e la fragilità del clima che cambia.