Tutti, compreso Tomasini, abbiamo paura… a Torino trader di tutto il mondo unitevi!

Pochi giorni fa un lettore mi ha scritto: “Tomasini lei dovrebbe dire che ha guadagnato quando effettivamente ha chiuso la posizione in gain positivo, non prima…” Ebbene questo lettore ha assolutamente ragione e si riferisce al video e all’editoriale che ho scritto la settimana scorsa su Azioni Marr, nei quali ho inavvertitamente scritto che avevamo guadagnato il +14 % sulla spinta di quella barra rialzista che ha fatto volare letteralmente il titolo. Allo stato attuale l’azione sta facendo un importante ritracciamento e quindi non sappiamo ancora come andrà a finire. Non solo, in settimana abbiamo preso botte da orbi sull’azione Esprinet, sia dovute all’incasso del dividendo che per il risultato della trimestrale che hanno visto l’utile dell’azienda ridotto in maniera importante rispetto all’anno precedente. Morale della favola: un’azione che avevamo comprato in tempi non sospetti e che ci aveva fatto guadagnare molto bene ci ha visti chiudere la posizione in perdita del 3 %, lasciandoci l’amaro in bocca. Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco direbbe quel tale…! E soprattutto quando si valuta un’azione dobbiamo tutti imparare ad avere un po’ paura e con questo intendo di non valutare solo gli aspetti positivi ma anche quelli negativi che ci fanno vedere le cose con più obiettività.

Io sono Emilio Tomasini, fondatore ed editorialista de l’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it e sarò lieto di discutere con voi di Borsa, finanza, tendenza dei mercati e azioni sulle quali puntare l’attenzione al convegno dei trader sabato 27 maggio a Torino dalle ore 10.00. Non sarò solo, con me ci saranno i migliori analisti finanziari e trader professionisti provenienti da tutta Italia ! Se sei interessato clicca qui.

Dando un’occhiata alla nostra checklist possiamo notare come le azioni presenti siano quasi tutte con tendenza rialzista, questo perché la spinta positiva dei mercati statunitensi porta una ventata di ottimismo che si ripercuote anche su Borsa italiana. Vediamo ora qualche titolo interessante influenzato da questa ondata positiva.

Azioni Interpump ci ha fatto la sorpresa di allungare il passo verso il rialzo e questo ci fa dire che lunedì ci premuniremo di metterci in acquisto di qualche punto in percentuale in basso rispetto alla chiusura.

Azioni Biesse è arrivata su un minimo importante con indicazioni di volumi che stanno salendo in modo consistente. Ha perso un terzo del suo valore rispetto a due mesi fa ma con i solidi bilanci che l’azienda presenta questa tendenza ribassista andrà sicuramente al rialzo in breve tempo.

Azioni Recordati ha rotto una resistenza importante e sta formando il famoso uncino con la barra odierna che presenta ottimi volumi.

Con azioni Stm abbiamo invece fatto un bellissimo trade comprandola all’inizio di maggio e ora si sta proiettando verso i nostri obiettivi essendo un’azione che ha delle grandi potenzialità, inespresse però a livello fondamentale, ed è per questo che come vedete dalla freccia ribassista nel grafico, aveva perso una quantità notevole di valore rispetto al massimo segnato.

Fineco Bank sta graziosamente congestionando sui minimi con volumi assolutamente interessanti in acquisto e promette di segnare un balzo all’insù nel breve periodo.

