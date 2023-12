Il calcio occupa Radio1, un canale con doppio palinsesto

Dunque ecco il palinsesto. Alle 12,30 Frosinone Juventus. Alle 14,21 Sabato Sport. Poi Tutto il calcio minuto per minuto. Alle 17,12 Sabato Sport. Alle 18 Serie A. Alle 19,52 Sabato Sport che ritorna alle 20,12. Alle 20,45 il posticipo di Serie A. Alle 22,35 Sabato Sport fino alle 23,35. Non è la programmazione di un canale tematico dedicato al calcio di Serie A, ma il palinsesto della giornata di sabato scorso su Rai Radio1. E non è una eccezione, è la regola. Per quasi tutta la settimana il calcio italiano ed europeo occupa Radio1 con percentuali bulgare. Se sei un appassionato, è la manna dal cielo perché i commenti sono puntualissimi, i commentatori sono di gran livello (Collovati - nella foto - lo riconosci subito) e la qualità complessiva di telecronache e interviste è molto alta. Se però segui Radio1 magari da decenni e di calcio non ti importa niente, questa overdose è sostanzialmente un consiglio a cambiare canale. L'altro giorno un tassista (che ha involontariamente confermato questo articolo) si è spostato con fastidio da Radio1 a un'altra radio perché «ebbasta con questo calcio!». In sostanza, Radio1 è doppia. Ci sono giorni in cui veste con autorevolezza la divisa di primo canale radiofonico della tv pubblica con programmi che volano alto sia nei contenuti che nella conduzione. E ci sono altri giorni in cui diventa il network nazionale più dedicato al pallone. È senza dubbio un esperimento interessante, ma anche straniante e chissà quanto utile. Senza dubbio attira gli appassionati di sport, ma obbliga (ormai da molto tempo) tanti radioascoltatori a prendere il pacchetto completo oppure a passare a un'altra radio. Vale la pena?