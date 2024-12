L'oroscopo del 16 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Oggi Luna nel segno del Cancro mette alla prova la vostra pazienza. Controllatevi in casa e pure in amore, ci sarà anche un momento romantico, ma non tiratevi indietro nel lavoro. Il vostro autunno si conclude con un piccolo risentimento che covate nel cuore, parlate con le persone interessate e vedrete che è possibile arrivare a un chiarimento.

TORO Come i minatori irlandesi di una volta: tutta la settimana a produrre. Regalatevi però anche un po’ di divertimento, svegliate i parenti che dormono. La fredda Venere disturba più i vostri reni e la vostra digestione, la vita amorosa è oggi protetta dalla Luna, risolutiva anche per la casa, figli, nipoti. Un piccolo segnale di fortuna può essere sviluppato in una notevole azione professionale-affaristica, in mattinata Mercurio si presenta come un bancario. Fate in modo di essere puntuali.

GEMELLI I nervi sono provati, a causa di questa opposizione di Mercurio, resa più faticosa perché coincide con il disturbo di Saturno. Fermatevi un momento, modificate qualche programma, approfondite le cose che sono state bene impostate. Chiarite con i collaboratori, soci, superiori. Momenti romantici in amore. Conta il gioco della seduzione e voi, quando volete, sapete sedurre. Venere e Giove creano incontri fortunati anche alle persone “anta”.

CANCRO Ancora circostanze favorevoli al guadagno, conviene dunque insistere nel lavoro e nei rapporti di affari, partendo dalla mattina quando entra Luna nel segno. È l’ultima Luna dell’anno, la prossima sarà la vostra Luna piena il 13 gennaio, aspettatevi un bel dono dalla Befana. Anche oggi potete sperare in un regalo della buona sorte, Venere e Marte proteggono nelle conquiste, riconquiste, d’amore. Però vi dovete impegnare!

LEONE Strana situazione in amore: da una parte Venere vi rende inquieti e dall’altra Marte vi sussurra serenate, alla fine di un breve viaggio vi attende la passione, in amore la vostra apparente fragilità vi rende ancora più interessanti, non dovete però fingere indifferenza. Approfittate del silenzio della Luna nel segno che vi precede per far sentire la vostra voce in famiglia e anche nel lavoro si prevedono nei prossimi giorni tanti impegni.

VERGINE La forza di Venere si sente anche nel lavoro, i risultati cominciano a farsi vedere anche sotto il profilo economico, non importa se i soldi viaggiano con un po’ di ritardo, sapete com’è: scioperi, impedimenti, mal tempo. Ma è importante sapere che sono già stati spediti. Con molto piacere comunichiamo che l’autunno finisce e l’inverno inizia con la Luna nel vostro segno, significa che il prossimo anno per voi sarà un’altra storia.

BILANCIA A causa del dissonante aspetto della Luna in Cancro, dobbiamo fare il nostro invito alla cautela nella salute, attenzione a bronchi e reni, che sono i vostri punti deboli. Naturalmente la specialità di questa Luna è di mettere in agitazione anche l’ambiente professionale. Lasciate che passi la tormenta, non siete in grado di lavorare come sempre. Ci sono anche doveri familiari che non lasciano tempo per i divertimenti. Marte incendiario? Si accende la passione.

SCORPIONE Neverland, una isola che non c’è. E chi lo dice? Non per voi, illuminati dalla Luna in Cancro in aspetto splendido con Nettuno in Pesci, questa è l’isola d’amore, segnata sulla mappa da Saturno. Luna tradizionalmente fortunata per la famiglia, amicizie, ma assume anche un significato molto positivo per l’attività finanziaria. La fortuna esiste perché ve la siete creata da soli. A parte le gratifiche, la conquista più bella è la leggerezza con cui affrontate tutto.

SAGITTARIO Si avvicina la perfetta quadratura Giove-Saturno (il 27), un transito che vi permette di bruciare le foglie secche, nel lavoro, professione, come nel mondo privato, e ricominciare. La Luna diventa di ora in ora più amica e amorosa, non male per quanto riguarda la sensualità. Marte risveglia strane curiosità, Giove può sempre creare sorprese lietissime per le giovani coppie. Una forte tensione invece con una importante figura maschile.

CAPRICORNO Siamo vicini al Solstizio invernale, che porterà ulteriori miglioramenti, ma oggi a causa della Luna contraria ci sarà un momento di stanchezza, programmate relax. Naturalmente in compagnia del vostro caro amore, mai come in questo periodo avete avuto bisogno di dolcezze e tenerezze, di sentire parole d’amore. Avete la sensazione che i soldi siano in aumento? Per noi è quasi una certezza.

ACQUARIO Luna ok, però transita nel settore della salute, richiede attenzione per i vostri famosi reumatismi, pelle, capelli. Il transito invece è ottimo per l’attività! In amore, quale che sia la vostra età sembrate essere ritornati fanciulli. Chissà, forse proprio la mancanza di malizia potrebbe diventare la carta vincente nelle nuove conquiste. Le amicizie vi corrispondono con slancio. Sorelle e fratelli: novità! Il sogno di un figlio diventerà realtà.

PESCI Quello che non siete riusciti a concludere ieri, ostacolati dalla Luna piena, potete farlo oggi e domani.

Luna in posizione magnifica in Cancro, fortunato scatto con Saturno aiuta a risolvere anche problemi riguardanti la casa, prevede avvenimenti importanti nella vita dei figli. Non escludiamo aumento nelle finanze, che giungerà molto gradito soprattutto ai giovani. Ah, si, quasi dimenticavo: questa sera, amore.