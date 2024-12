Stretta sui monopattini, prime multe a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Patenti ritirate e multe salate. Nel primo fine settimana di entrata in vigore del nuovo Codice della strada arrivano anche le prime sanzioni. Nel mirino della stretta in particolare ci sono chi guida usando il telefonino o sotto l'effetto di droga e alcol e chi usa i monopattini. A Milano, ad esempio, la polizia locale ha ritirato quattro patenti ad automobilisti con lo smartphone e multato 15 conducenti di monopattini, 13 senza casco e due perché trasportavano passeggeri.

A Roma i vigili nel weekend hanno rilevato oltre mille infrazioni e hanno ritirato più di dieci patenti e denunciato cinque automobilisti per guida in stato di ebbrezza. A Napoli la sanzione più ricorrente è stata per l'uso del cellulare al volante, ma ieri è stata data anche la prima multa per guida del monopattino senza casco. Nella notte del 13 dicembre a Cerea, nel Veronese, un 29enne che aveva bevuto ha perso il controllo dell'auto, provocando un incidente per fortuna senza feriti. I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero e gli hanno ritirato la patente. Mentre a Pisa sei conducenti trovati positivi all'alcol test sono stati denunciati dai carabinieri. A cinque è stata ritirata la patente, non al sesto, perché gli era già stata sospesa in precedenza.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, convinto fautore delle nuove regole, torna a ribattere a Vasco Rossi che le aveva criticate. «Lo adoro come cantante - ha detto Salvini - Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti. Non c'è da ridere quando si parla di alcol e droga. Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, però è un Codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite». Vasco ha risposto: «Sono vicino anch'io (come tutti) ai parenti delle vittime di incidenti stradali causate da ubriachi o drogati al volante. Ma la nuova legge di Salvini non previene questo. Non salva nessuna vita! Punisce e arresta chi, perfettamente lucido al volante, può avere assunto cannabis o addirittura fumo passivo, anche nei giorni precedenti al momento della guida. Questo non è ridurre gli incidenti stradali, ma è fare propaganda». Ancora: «Io odio i bulli! Salvini forte con i deboli e debole con i forti». L'artista ha aggiunto: «Caro Salvini, io non devo confrontarmi con nessuno altri che te... Io non scrivo le leggi. Vorrei ti confrontassi tu con tutti quelli che, senza patente, perderanno il lavoro e non potranno più andare a lavorare (già, la patente non serve solo per andare in giro la notte a divertirsi). Riprenditi ti prego, e cambia questa legge del caxxo!».

Il vicepremier infine, collegato con Atreju da Milano: con il nuovo

Codice della strada «sono arrivate le prime multe salate in diverse città italiane per chi ha occupato abusivamente posti riservati ai disabili. Sono orgoglioso di aver aumentato le multe per questo atteggiamento incivile».