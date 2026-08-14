70 anni di Brio: Sergio, l’antidivo che ha fatto il muratore alla Juventus

La prima volta che aveva indossato la maglia bianconera, i polsi tremolanti mentre infilava le maniche, era stato in un pomeriggio di allenamento giovanile ormai sepolto nella nebbia dei ricordi. Al tempo Sergio Brio non poteva certo immaginare che quella stoffa gli sarebbe rimasta cucita addosso, letteralmente e simbolicamente, per il resto della vita. Era soltanto un ragazzo salentino che tifava Juventus da bambino, un tipo cresciuto nella provincia profonda del Sud, che un giorno qualunque viene notato da Giampiero Boniperti durante uno stage delle nazionali giovanili. Un colpo di fulmine sportivo che lo strappa al suo Lecce e lo fa decollare, quasi senza preavviso, verso una carriera mitica.

Quanto tempo è trascorso da quel momento lì. Abbastanza da veder scorrere 70 stagioni, come gli anni che festeggerà il 19 agosto prossimo. L’età opportuna per concedersi bilanci e riflessioni: perché Brio resta la prova tangibile di un’anomalia che il calcio contemporaneo, ormai contagiato dal virus dell’ego smisurato, ha smarrito per strada. Un cortocircuito luminoso. Si può vincere tutto, letteralmente tutto quello che il calcio europeo mette in palio, e restare comunque un uomo che non alza mai la voce.

In questo tempo bizzarro, dove i difensori si fanno brand, i centrocampisti si fanno influencer e persino i portieri inseguono lo storytelling sui social, Brio resta tra gli ultimi baluardi di un’etica ormai residuale: quella del lavoro silenzioso, della disciplina senza proscenio, della vittoria senza narrazione. Ed è proprio da quel primo giorno in bianconero che comincia una parabola destinata, col tempo, a diventare esemplare.

Le diverse fazioni pallonare - da una parte il campionismo urlato, dall’altra il tatticismo asettico — non hanno mai avuto un vocabolario per descrivere uomini come Brio. Perché lui non appartiene a nessuna delle due tribù: non è il fuoriclasse da prima pagina, ma nemmeno il gregario invisibile. È, semmai, l’anomalia che smentisce entrambe le narrazioni: il muratore, come ama definirsi lui stesso, “che silenziosamente regge l’edificio costruito dagli architetti”.

La sua ascesa è tutt’altro che lineare. Assomiglia, piuttosto, ad un percorso disseminato da ostacoli e da una resilienza quasi ostinata. Esordisce col Lecce nel 1974, viene prestato alla Pistoiese dove contribuisce a una storica promozione in Serie B, e solo nel 1978 rientra stabilmente a Torino, relegato inizialmente al ruolo di comprimario di Francesco Morini. Nel 1979, subentrando in una finale di Coppa Italia contro il Palermo, trova persino il gol del pareggio, schierato - paradosso che la storia ogni tanto si concede - come centravanti d’emergenza.

Il vero spartiacque arriva nel 1980, quando una grave distorsione al ginocchio lo tiene fuori otto mesi: un esilio forzato che avrebbe atterrito chiunque, e che invece Brio trasforma nella premessa della propria consacrazione. Da lì in poi diventa architrave imprescindibile di quella retroguardia - Scirea, Gentile, Cabrini, davanti a Zoff e poi a Tacconi - che la critica internazionale colloca tra le migliori mai apparse sui campi da calcio. I suoi duelli a sportellate con Roberto Pruzzo, Ciccio Graziani e Ian Rush restano epici, tanto quanto quelli sugli scenari europei, contro cavalli di razza come Peter Withe e Frank Stapleton.

I numeri, del resto, parlano con un’eloquenza che nessuna retorica potrebbe eguagliare: 385 presenze, 24 reti, quattro scudetti, tre Coppe Italia, e l’intera collezione delle competizioni UEFA per club, primato condiviso con appena altri otto calciatori nella storia del continente. È un trofeo raro quanto la sobrietà con cui Brio lo racconta, senza mai scivolare in quell’autocelebrazione che affligge oggi i protagonisti anche minori della cronaca sportiva.

Eppure la Nazionale maggiore gli resta preclusa, tatticamente estromesso da Enzo Bearzot, che gli preferisce Collovati e Vierchowod. E qui arriva la sentenza più memorabile, quasi un manifesto di understatement applicato al pallone: “Bearzot aveva le sue idee e furono vincenti, io appartenevo a un altro tipo di football”. Nessun rancore, né vittimismo. Da parte sua, solo l’accettazione lucida di chi ha capito che la storia, certe volte, compie un giro che non è dato comprendere.

Il dopo-campo lo conferma fedele alla propria natura: vice di Trapattoni, allenatore in Belgio sulla panchina del Mons, poi opinionista pacato in un’epoca che già anticipava sequele di grida da giungla, quelle dei talk show sportivi. Settant’anni dopo la nascita, cinquant’anni dopo l’esordio, Sergio Brio resta un monumento silenzioso a un’etica del lavoro che il calcio moderno, sempre più sommerso da plusvalenze e narcisismi, sembra avere rimosso dalla propria grammatica.

La sua lezione in fondo è semplice, e per questo definitiva: i grandi imperi, prima ancora dei condottieri, hanno bisogno di chi sa posare, giorno dopo giorno, la pietra giusta al momento giusto.