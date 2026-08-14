Rivoluzione a Dresda: niente foto o video social allo stadio

Mai più influencer allo stadio senza permesso: questo ha deciso la Dynamo Dresda, club di Serie B tedesca, d’accordo con i suoi tifosi che come sempre in Germania hanno un peso specifico rilevante in qualsiasi presa di posizione da parte dei dirigenti, essendo una sorta di co-proprietari delle squadre. Una scelta che i gialloneri hanno compiuto per limitare l’accesso al Rudolf Harbig Stadion a tutti quei “content creator”, così si chiamano, che nelle passate stagioni sono andati all’impianto per registrare filmati o per farsi dei selfie non con l’obiettivo di testimoniare le imprese della squadra, ma per se stessi.

«Vloggen? Nicht bei Dynamo», «Fare dei video blog? Non dalla Dynamo», questo il titolo della campagna di questa storica società della vecchia Germania Est che tra le altre cose eliminò la Roma nella Coppa Uefa 1988-89, è destinata a provocare discussioni, in una sorta di battaglia contro gli Youtuber o gli Instagrammer, giusto per citarne qualcuno. In generale contro chi fa un uso commerciale personale dello stadio Hartig. La misura restrittiva infatti non tocca chi per puro passatempo si presenti all’impianto e si faccia una foto o un video ricordo.

Nel caso in cui invece dovesse apparire il classico influencer le cose cambierebbero: «Il divieto - si legge nel comunicato ufficiale del club - serve in particolare a tutelare i diritti mediatici e di sfruttamento dei nostri partner televisivi, nonché i diritti della società. Se i contenuti vengono monetizzati, il beneficio principale va ai rispettivi creatori, mentre il nostro club non riceve nulla».

L’obiettivo della Dynamo Dresda, che al contempo ha chiesto ai suoi tifosi di «usare i social in modo responsabile» allo stadio, è anche consentire pace e tranquillità a chi è sugli spalti per assistere alla partita. Un caso che ha contribuito al restringimento delle regole ha riguardato, pare, una mezza rissa provocata dall’influencer Ben “NoHandGaming” Paul con i supporter locali durante una partita della scorsa stagione contro il Preussen Munster.

Stando al quotidiano tedesco “Bild” questa pratica degli influencer “invasori” degli stadi è una delle piaghe del calcio in Germania e non è da escludere che altri club seguano l’esempio della Dynamo. Si comincia domenica alle 13.30 proprio al Rudolf-Harbig-Stadion contro il Darmstadt per l’esordio in campionato.