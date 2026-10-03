Ancelotti il paperone dei ct, a De la Fuente campione la metà

Per la nazionale brasiliana il 10 è il numero sacro. Quello di Pelè, Zico, Ronaldinho, Neymar e adesso Raphinha, a cui Ancelotti ha affidato «la maglia» per eccellenza. Ma 10 sono anche i milioni a stagione che guadagna il Ct della Selecao, il più pagato tra i colleghi secondo la classifica stilata dalla

Bild. Carletto precede la nuova guida della Mannschaft, Klopp, che ne percepisce 7. Completa il podio Pochettino,

il sudamericano al comando degli Stati Uniti di Pulisic con 6,8 milioni. Se agli ultimi Mondiali con la sua Inghilterra è arrivato terzo, in questa particolare graduatoria Tuchel si deve accontentare della quarta piazza, con 800mila euro in meno rispetto al Ct americano.

Solo quinto de La Fuente, la mente dietro al recente dominio della Spagna, a cui la federazione iberica paga 5 milioni di euro. Sesto posto (4) per Jesus del Portogallo, che adesso si trova a dover gestire il burrascoso divorzio con Cristiano Ronaldo. Ne prendono invece 3,6 e 3 Zidane e Xavi, rispettivamte da Francia e Olanda. Completano la top10 il Ct argentino Scaloni e quello austriaco, Rangnick. «Vengo anch’io? No tu no»: nei dieci non c’è posto per Mancini, a cui la Figc versa uno stipendio di 2 milioni.