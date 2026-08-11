Bezos vuole il Liverpool: pronti 5 miliardi

Jeff Bezos mette un piede nel calcio e lo fa dalla porta principale. Il fondatore di Amazon è infatti tra i protagonisti della cordata che sarebbe vicina ad acquistare circa un terzo del Liverpool. Un’operazione da 4,4 miliardi di sterline, quasi 5 miliardi di euro, secondo quanto riportato da Sky News, con Fenway Sports Group (tra gli azionisti figura anche LeBron James), proprietaria dei Reds dal 2010, che potrebbe ufficializzare l’accordo già questa settimana. Il consorzio sarebbe guidato da Amit Bhatia, genero del miliardario indiano dell’acciaio Lakshmi Mittal e fino a poco tempo fa azionista del Queens Park Rangers. Nella squadra di investitori ci sarebbe anche Eduardo Saverin, uno dei co-fondatori di Facebook, che in passato aveva provato a entrare nella proprietà del Chelsea. Un parterre di nomi che conferma, ancora una volta, quanto la Premier League sia diventata un magnete per i grandi capitali internazionali. Bezos, con un patrimonio stimato in circa 280 miliardi di dollari, non sarebbe destinato a diventare il proprietario del Liverpool, ma entrerebbe nel capitale del club di Anfield con una partecipazione all’interno del consorzio. E per FSG l’operazione avrebbe i contorni del capolavoro finanziario. Nel 2010 il gruppo americano aveva acquistato il Liverpool per circa 350 milioni di euro. Sedici anni più tardi, la valutazione sarebbe schizzata a 5,15 miliardi: oltre quattordici volte tanto. L’eventuale ingresso di Bezos aggiungerebbe così un altro gigante dell’economia mondiale alla Premier League, sempre più terreno di conquista per miliardari e fondi d’investimento. Per ora manca l’ufficialità, ma l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni.