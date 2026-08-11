Esuberi Milan: sono 10

Dopo la doppia scoppola in terra inglese in amichevole ora la Roma è pronta a correre ai ripari per consegnare a Gasperini i rinforzi richiesti. Trattativa in corso con il Porto per il gioiellino classe 2007 Rodrigo Mora.

I giallorossi sono in azione anche per ottenere in prestito dal Real Madrid il funambolo brasiliano Endrick. Un possibile doppio colpo che verrebbe finanziato dalla cessione di Soulé, sul quale è sempre vigile il Milan. A proposito dei rossoneri: per la fascia destra si valutano El Ouadhi (Genk), Norton-Cuffy (Genoa) e lo svincolato Guerreiro (ex Bayern Monaco). In uscita il giovane fantasista Cissé, che può andare in prestito secco al Torino; mentre si cercano sistemazioni a Loftus-Cheek, Fofana, Bondo, Musah, Gimenez, Odogu, Terracciano, Estupinan e Ricci. Praticamente una squadra in vendita.

Molti meno esuberi quelli presenti sull’altra sponda del Naviglio, dove l’Inter cerca acquirenti per Asllani e Frattesi. Discorso diverso, invece, per Pavard, le cui chance di permanenza appaiono in crescita. Lucumì (Bologna) si avvicina alla Juve: affare da 20 milioni. Infine il Napoli è a un passo dall’acquisto di Favasuli per 8 milioni dal Catanzaro. Inoltre il club azzurro insiste per Badiashile (Chelsea) e Gabriel Jesus (Arsenal).