“Classe, stile, leadership”, “Protagonista di grandi sfide”: le reazioni alla morte di Baresi

Una campione senza maglia. Sì, perché la numero 6 che è stata ritirata dal giorno del suo addio al calcio ha messo d’accordo proprio tutti, i tifosi di ogni altra squadra. Il calcio piange un campione davvero immortale che porta il nome e cognome di Franco Baresi.

La nota del Milan

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club”, scrive sui canali social il club rossonero che ha dato la notizia della scomparsa. “Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

Poco dopo anche il ricordo della Curva Sud del Milan. “Inimitabile bandiera rossonera. 6 per sempre, capitano”, si legge in una storia su Instagram con una foto in bianco e nero del volto di Franco Baresi.

Il cordoglio delle società

Una delle avversarie storiche del Milan, la Juventus, ha scritto sui canali social quanto fosse importante Baresi per il patrimonio del calcio. “Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e all’Ac Milan in questo momento di profondo dolore”.

A stretto giro è arrivato il messaggio di cordoglio da parte dell’Inter. “Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all’AC Milan in questo momento di dolore”.

La nota della Figc

“Il calcio italiano perde una delle sue leggende un campione straordinario che in tutta la sua carriera ha indossato solo due maglie, quella del Milan e quella azzurra. Una scelta romantica, che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore dei tifosi e di milioni di italiani. Lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della Nazionale, quella Nazionale per la quale ha sempre dimostrato un attaccamento eccezionale diventandone uno dei simboli più gloriosi”: si è espresso così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, in una nota pubblicata sul sito della Federazione.

Il pensiero di Falcao

“È morto Franco Baresi e con lui se ne va un altro pezzo importante di un’epoca dove i calciatori erano Uomini con la U maiuscola”, scrive Paulo Roberto Falcao su Facebook. “In quegli anni, nonostante io sia Romanista, ho sempre guardato con ammirazione al suo Milan. Franco Baresi di quella squadra era il Capitano. Leader e libero fantastico, uno dei più grandi della storia del calcio, mi faceva impazzire un gesto che faceva: il braccio alzato per chiamare all’arbitro il fuorigioco. Buon viaggio Kaiser Franz”.

Le reazioni del mondo politico

“Purtroppo è stato ufficializzato ciò che tutti abbiamo sperato non fosse vero. Franco Baresi. Piscinin. Kaiser Franz. Un simbolo. Uno dei più grandi difensori di sempre. Eroe rossonero, per me eri e resterai il vero Milan, il vero calcio. 6 per sempre Capitano. Vola con la tua curva. Sei stato e resterai la nostra bandiera”, scrive il vicepremier, Matteo Salvini, su X.

“Con la scomparsa di Franco Baresi il calcio italiano e quello mondiale perdono una delle figure più grandi e amate. L’indimenticabile capitano rossonero, “lombardo doc”, nato a Travagliato (BS) e scomparso questa mattina a 66 anni”, scrive sui canali social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Storico capitano del Milan e protagonista indimenticabile della Nazionale Baresi è stato una bandiera autentica dello sport: esempio di lealtà, dedizione e straordinaria umanità. Un campione sul campo e nella vita, capace di lasciare un segno profondo ben oltre i successi conquistati.

Alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutto il Milan, alla comunità di tifosi rossoneri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome della Lombardia e mio personale, le più sincere condoglianze. Il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di tutti gli sportivi. Ciao Kaiser Franz!”