Franco Baresi lascia la moglie Maura Lari: l’incontro in un ristorante, i due figli

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi. Capitano del Milan e della Nazionale negli anni ‘90, Baresi ha incarnato lo spirito del calcio italiano più pulito, quello fatto di sacrificio e dedizione, portando sul campo tutta la sua classe e il suo innato talento.

Al suo fianco, per oltre quarantanni, c’è stata Maura Lari, conosciuta quando lui era ancora agli inizi della sua carriera calcistica. “Io ho perso mia madre a tredici anni, mio padre a diciassette. Io nelle cose ho sempre cercato stabilità. Nel lavoro, nello sport, nella famiglia. Le dico ‘ti amo’ tutti i giorni. Non passa giorno senza che io glielo ricordi. Se un giorno mi passa di mente, quello successivo mi affretto a ricordarglielo”, aveva raccontato al Corriere nel 2022, parlando del loro amore e del ruolo che la donna ha avuto nella sua vita sin dall’inizio.

L’incontro in un ristorante

Tra Franco Baresi e Maura Lari fu un vero e proprio colpo di fulmine. Lei faceva la cameriera in un ristorante, lui si trovava in ritiro a Montevarchi con il Milan, quando le loro strade si incrociarono. “Maura serviva ai tavoli del ristorante Piccolo Alleluja. Era la figlia del proprietario. Il massaggiatore del Milan, Paolo Mariconti, si accorse che io guardavo rapito quella bellissima ragazza bionda. E allora mi tirò la volata e le disse: ‘Signorina, per favore serva prima lui, perché è il capitano’. Arrossii. Ma da allora io e Maura non ci siamo più lasciati e ogni anno festeggiamo il giorno che ci siamo sposati”, raccontò ancora Baresi sulle pagine del Corriere. Il 10 settembre 1984 Franco e Maura si sposarono e tra due mesi avrebbero festeggiato 42 anni di matrimonio.

La famiglia e i figli

Da sempre molto riservata e lontana dalla scena pubblica, Maura Lari è rimasta al fianco di Franco Baresi, costruendo con lui una famiglia. Nel 1991 la coppia ha accolto il primogenito, Edoardo, nato a Città del Messico durante il periodo in cui l’ex capitano del Milan era impegnato con la Nazionale italiana. Sei anni più tardi, nel 1997, Baresi e la moglie hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia adottando Giannandrea, una scelta vissuta con grande discrezione e lontano dai riflettori. Ancora oggi Maura Lari continua a mantenere un profilo estremamente riservato pur lavorando come social media strategist e scrittrice.