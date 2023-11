Frosinone-Empoli, la squadra di Di Francesco riparte. All’Empoli non basta un super Caputo

Nel primo posticipo del lunedì dell’undicesima giornata di campionato importante vittoria casalinga della formazione giallazzurra del Frosinone contro l’Empoli per 2-1. Alla vigilia della sfida al "Benito Stirpe", nonostante la vittoria nel turno di Coppa Italia a spese del Torino, gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco avevano un imperativo: riscattare le due sconfitte consecutive subite nelle trasferte di Bologna e, soprattutto, di Cagliari. L’Empoli, invece, aveva bisogno di punti per risalire in classifica dopo un avvio di campionato decisamente negativo.

Un paio di occasioni per l’Empoli e la rete annullata a Cuni del Frosinone sono le poche emozioni di un primo tempo giocato con una intensità non molto elevata. Nella ripresa la musica cambia. Il Frosinone controlla il gioco e segna due gol. Il punteggio sarebbe stato diverso se Mazzitelli non avesse colpito due volte i pali difesi da Berisha. L’Empoli, però, non si arrende e accorcia le distanze con Caputo. L’incubo rimonta per il Frosinone si materializzata pochi secondi dopo quando ancora Caputo va in rete. Il gol è annullato per fuorigioco.

Primo tempo

Prima del fischio di inizio le squadre hanno osservato un minuto di silenzio come segno di vicinanza nei confronti delle persone che hanno perso la vita nell’alluvione in Toscana. Poi la partita ha inizio. Subito una emozione: al 2’ minuto Cancellieri si libera al limite dell’area e lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Dopo questo brivido il Frosinone inizia a controllare il gioco con una fitta rete di passaggi. Ma è ancora l’Empoli a farsi pericoloso. All’8’ grande occasione per Gyasi che cerca di sfruttare un passaggio di Cancelleri ma, tutto solo davanti al portiere avversario, non riesce a trovare l’impatto con il pallone.

Il ritmo della gara è tutt’altro che alto. I toscani, però, sono ancora pericoli al 15’. Caputo scambia con Gyasi: l’ex Spezia entra in area e calcia sul secondo palo. Il provvidenziale intervento in scivolata di Monterisi salva Turati. Legge non scritta del calcio: gol sbagliato, gol subito. E accade anche questa volta. Al 20’ passa in vantaggio il Frosinone con un gol di Cuni che sfrutta un errore di impostazione della difesa empolese. L’arbitro, però, dopo una check del Var annulla la rete per fuorigioco. La partita si innervosisce: Manganiello richiama tutti alla calma. Nessuna altra emozione: la prima frazione di gara termina dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia su ritmi blandi. Il Frosinone mantiene palla. Al 57’ palo di Mazzitelli. Il gol è solo rinviato. Al 58’ corner battuto rapidamente da Ibrahimovic che scambia con Reinier e crossa in area dove spunta Cuni che anticipa tutti e insacca. La partita cambia. Otto minuti dopo ancora protagonista Mazzitelli che con un preciso tiro di prima intenzione dal limite dell’area colpisce la traversa. Frosinone scatenato. Al 74’ è 2-0 con Ibrahimovic. L’attaccante piomba su una palla vagante in area di rigore e supera il portiere con un preciso tiro all’incrocio.

Sembra tutto finito per l’Empoli. Caputo, però, riapre la partita all’86’ con un colpo di testa. Passa un minuto e ancora Caputo va in rete. L’arbitro con l’ausilio del Var annulla per fuorigioco. Il Frosinone controlla fino alla fine senza correre altri rischi. Gli uomini di Di Francesco fanno un deciso balzo in classifica, staccando di 7 punti la zona retrocessione. L’Empoli resta al penultimo posto.

Il tabellino

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Reinier (83’ Brescianini) , Soulé (88’ Oyono), Ibrahimovic (80’ Caso); Cuni (80’ Kaio Jorge). Allenatore: Eusebio Di Francesco.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni (77’ Cacace); Grassi (77’ Kovalenko), Marin (62’ Ranocchia), Fazzini; Gyasi (62’ Cambiaghi), Caputo, Cancellieri (70’ Baldanzi). Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Marcatori: Cuni (Fro), Ibrahimovic (Fro), Caputo (Emp)

Ammoniti: Barrenechea (Fro), Reinier (Fro), Gyasi (Emp), Lirola (Fro), Ranocchia (Emp)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)