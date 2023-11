Frosinone-Genoa, vittoria preziosa per gli uomini di Di Francesco

Tre punti d’oro in chiave salvezza quelli conquistati oggi all'ultimo minuto allo Stirpe dal Frosinone nella delicata partita contro il Genoa. Punti che permettono agli uomini guidati da Eusebio Di Francesco di fare un importante balzo in avanti in classifica.

Il Frosinone era arrivato a questa partita con un trend casalingo decisamente positivo: nelle ultime 5 partite di campionato giocate tra le mura amiche i "canarini" avevano conquistato 4 vittorie e un pareggio. Il Genoa veniva dalla importante vittoria contro il Verona che ha permesso alla formazione di Alberto Gilardino di allontanarsi, seppur di poco, dalla zona retrocessione.

Si preannunciava una partita calcisticamente tesa e, in parte, così è stato. Primo tempo con tre ammonizioni. È il Genoa a farsi subito pericoloso. L’equilibrio della partita è stato, però, spezzato da una giocata di Soulé. Pari immediato del Genoa con Malinovskyi. C’erano tutti i presupposti per vivere un secondo tempo di grandi emozioni e invece la partita ha avuto pochi sussulti. Il più importante allo scadere con il gol di Monterisi che fa volare il Frosinone. Con la vittoria di oggi la squadra di Di Francesco scavalca in classifica la Lazio.

Primo tempo

La prima occasione è per il Genoa. Quando sono passati meno di 60 secondi è Puscas a rendersi pericoloso. L’attaccante solo davanti a Turati si fa smorzare il tiro da Okoli. La palla, poi, viene bloccata dal numero uno del Frosinone senza ulteriori problemi. Il Genoa ci prova ancora al 9’ con Frendrup che raccoglie un cross di Sabelli e a pochi passi dalla porta mette largo.

Dopo un inizio promettente dei liguri, il Frosinone cerca di prendere il controllo del gioco. Non accade nulla di particolarmente significativo fino al 34’. Tiro di sinistro dal vertice dell’area di Soulé: la palla supera Martinez e finisce in rete. Frosinone avanti. Il Genoa, però, non ci sta e la riprende subito. Al 38 ' tiro di prima intenzione da fuori area di Malinovskyi (per l’ucraino primo gol con la maglia rossoblu) che non lascia scampo a Turati. Il primo tempo finisce dopo 3’ di recupero sul risultato di 1-1.

Secondo tempo

Poche le emozioni nella seconda frazione di gioco. Al 46’ Ibrahimovic di sinistro tenta di sorprendere Martinez. Il portiere genoano para a terra senza difficoltà.

Al 57' è il Genoa che va vicino al gol con Thorsby che in area colpisce male di piatto, con il pallone che finisce a lato. In questa fase il ritmo di gioco non è particolarmente alto. Al 67' grande giocata di Malinovskyi su calcio di punizione: l'ucraino calcia fortissimo ma colpisce la traversa. Genoa a un passo dal vantaggio. All’84' proteste del Frosinone per un presunto tocco di braccio di Dragusin: dopo la revisione Var, l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Il colpo scena arriva in pieno recupero. Al 94’ zampata decisiva di Monterisi su un preciso assist di Brescianini. Frosinone avanti per 2-1. Grande festa per i tifosi di casa.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza (70’ Monterisi); Bourabia (61’ Brescianini), Barrenechea, Reinier (79’ Gelli); Soulè, Cheddira (79’ Kaio Jorge), Ibrahimovic (61’ Caso). Allenatore: Eusebio Di Francesco

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (87’ Vasquez), De Winter, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj (87’Hefti), Strootman (44’ Thorsby), Haps (87’ Galdames); Malinovski (79’ Messias), Puscas. All: Alberto Gilardino

Marcatori: Soulé (Fro), Malinovskyi (Gen), Monterisi (Fro)

Ammoniti: Vogliacco (Gen), Gilardino (Gen) non dal campo, Sabelli (Gen), Oyono (Fro), Reinier (Fro), Frendrup (Gen)

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)