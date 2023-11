Gol e spettacolo a Empoli: il Sassuolo vince 4-3 al 92' con Berardi

Partita spettacolare al Castellani di Empoli dove la squadra di Aurelio Andreazzoli e il Sassuolo di Alessio Dionisi hanno dato vita ad una partita ricca di gol ed emozioni. A sbloccare il match il rigore di Caputo, con i neroverdi abili a ribaltarla grazie all'ex Pinamonti e Matheus Henrique. L'Empoli, però, è vivo e la pareggia già nel primo tempo con Fazzini. Nella ripresa il Sassuolo ripassa in vantaggio grazie al rigore di Berardi ma i toscani non mollano e trovano il pareggio con Kovalenko all'86. In pieno recupero, però, un ispirato Berardi segna il gol del 4-3 che valgono i tre punti e la doppietta personale. Con questo successo i neroversi salgono a quota 15 punti e ottengono solo la quarta vittoria stagionale (dopo le due di prestigio contro Juventus ed Inter), per l'Empoli invece si tratta della sconfitta numero nove in tredici giornate nonostante la cura Andreazzoli stia dando qualche effetto sperato i toscani non sono ancora guariti. Per il Sassuolo, invece, questa è una vittoria importante in una stagione che non è ancora decollata al 100%.

La cronaca della partita

Al 3' Cambiaghi entra in area di rigore e viene contrato in maniera irregolare da Viti: per Sozza è rigore. Dal dischetto Caputo fa secco Consigli al 7'. Al 12' ecco l'mmediato pareggio del Sassuolo con Pinamonti che di testa non sbaglia su assist di Laurentiè. Al 21' Laurentiè innesca Berardi che colpisce di prima: Berisha respinge e sventa la minaccia. Al 22' il Sassuolo segna il gol del 2-1 con Matheus Henrique che si inserisce e trova il gol di testa su assist di Toljan. Al 30' pareggio dell'Empoli con Fazzini che riceve palla da un caparbio Cancellieri e batte per la seconda volta Consigli. Ranocchia al 37' dalla distanza sollecita Consigli che neutralizza la conclusione del centrocampista dei toscani.

Nella ripresa, Tressoldi si divora il vantaggio al 57': il difensore brasiliano tutto solo, su assist di Berardi, la mette fuori. Al 63' Toljan si invola in fascia con Cancellieri che lo stende: per l'arbitro è punizione al limite ma il VAR deve aiuta Sozza che converte la punizione in rigore. Dagli undici metri Berardi batte Berisha. All'80' grande conclusione, la sua classica, di Berardi che colpisce il palo. Minuto 86' l'Empoli pareggia con Kovalenko che è lesto ad insaccare dopo la traversa colpita da Gyasi e la deviazione di Vina. Al 92', però, ancora Berardi protagonista con il gol del definitivo 3-4 con un tiro che batte ancora Berisha dopo che la punizione di Bajrami era stata respinta due volte.

Il tabellino

Empoli: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (70' Kovalenko), Ranocchia (70' Grassi), Maleh (79' Gyasi); Cancellieri (70' Maldini), Cambiaghi (79' Destro); Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viti (53' Vina); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (93' Pedersen), Thorstvedt (78' Bajrami), Lauriente (78' Castillejo), Pinamonti (78' Mulattieri). Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: 7' Caputo (E), 12' Pinamonti (S), 22' Matheus Henrique (S), 30' Fazzini (E), 66' e 92' Berardi (S), 86' Kovalenko (E)

Ammoniti: Fazzini (E), Maleh (E), Matheus Henrique (S), Berardi (S), Gyasi (E), Grassi (E)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)