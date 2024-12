Fischi alla Juve in vera crisi. Pareggio anche contro l'ultima

Ascolta ora 00:00 00:00

La Juventus si fa male da sola. E il Venezia ultimo in classifica si regala un pareggio allo Stadium: passati in vantaggio grazie a Gatti nel primo tempo, i bianconeri si addormentano e nella ripresa vengono prima raggiunti da Ellertsson e poi superati da Idzes, salvo acciuffare il pareggio nel recupero grazie a un rigore di Vlahovic: un islandese e un olandese naturalizzato indonesiano complicano così il campionato dei bianconeri, incapaci di rispondere alle vittorie pomeridiane di Atalanta e Napoli.

Con lo squalificato Thiago Motta in tribuna, i bianconeri si schierano con Weah sulla destra al posto di Conceicao e McKennie per Locatelli. Il ritmo non è granché, il Venezia comunque lascia giocare e prova a pungere quando può. Le lacune dei lagunari due soli punti conquistati in trasferta prima di ieri - sono però evidenti specie sui calci piazzati ed è proprio da un calcio d'angolo da sinistra che i padroni di casa trovano il vantaggio: Koopmeiners mette in mezzo, Thuram spizza il pallone appena oltre il primo palo e sul secondo arriva Gatti per il più facile dei gol. A parte qualche accelerazione di Yildiz, non è che la Signora combini chissà cosa: per certi versi meglio il Venezia, che colpisce una traversa con Andersen e vede poi Thuram immolarsi su Busio appena prima di una conclusione quasi a botta sicura. Di Gregorio non deve compiere miracoli, ma qualche piccolo spavento lo prova insomma anche lui prima di arrivare all'intervallo: non è insomma una Juve stellare e nemmeno troppo solida in difesa.

Yildiz si vede annullare il raddoppio a inizio ripresa per un fallo di mano (ancora su azione d'angolo), poi è Thuram a cercare il gol da fuori area: pare che il Venezia non abbia più tanta benzina, in realtà al quarto d'ora arriva il pareggio per merito di Ellertsson che sfrutta una dormita generale della difesa bianconera e di Savona in particolare. La Juve è allora obbligata ad accelerare, Stankovic si esalta su Vlahovic e si arriva così alla volatona finale con i bianconeri alla disperata ricerca del gol del vantaggio e il Venezia che cerca l'impresa.

E così, quando nessuno se l'aspetta, è Idzes a battere Di Gregorio dopo una punizione di Nicolussi Caviglia. L'assalto finale dei bianconeri frutta il rigore (mano di Candela su tiro di Conceicao) che Vlahovic realizza: per la Juve, arrivata al quarto pareggio di fila. è però una mezza sconfitta. In mezzo ai fischi.