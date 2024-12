Manovre in Vaticano. Ora spuntano le schede dei "papabili"

Ascolta ora 00:00 00:00

A pochi giorni dall'apertura del primo Giubileo ordinario del pontificato di Francesco, c'è chi però non smette di pensare al futuro Conclave. Nelle scorse ore, infatti, è stato lanciato un sito web in lingua inglese dedicato al Sacro Collegio e in cui sono state inserite le schede approfondite di quaranta cardinali ed una menzione speciale per dodici cardinali ritenuti più "papabili". Un lavoro meticoloso che viene presentato una settimana dopo l'ultimo Concistoro in cui Francesco ha creato ventuno nuovi cardinali, di cui solamente uno è non elettore.

Il progetto

Il progetto si chiama The College of Cardinals Report ed è stato lanciato dai due vaticanisti statunitensi Edward Pentin e Diane Montagna che ne è direttrice esecutiva. Inoltre, nel comunicato stampa di lancio pubblicato sul profilo X di Montagna è stato riportato che il progetto è sostenuto dalla casa editrice statunitense Sophia Institute Press e Cardinalis Magazine, una rivista francese che arriva nelle residenze di tutti i cardinali. I due giornalisti americani hanno dichiarato nel comunicato stampa che "il progetto vuole essere una risorsa duratura per i membri del Sacro Collegio e per informare i media e tutti coloro che sono interessati a chi potrebbe diventare Papa". Sul sito compaiono i profili approfonditi di quaranta cardinali, mentre vengono segnati dodici papabili. Un lavoro che si pone in continuità con quanto si era già proposto di fare Pentin nel 2020 con il libro, sempre del Sophia Institute Press, The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates. Ma quasi cinque anni dopo, diversi nomi sono cambiati.

I papabili

Sul sito campeggiano i volti dei cardinali che, secondo gli autori del report, avrebbero più possibilità di succedere a Francesco: Matteo Zuppi, Robert Sarah, Luis Tagle, Malcolm Ranjith, Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Peter Erdo, Willem Eijk, Anders Arborelius, Charles Bo, Jean-Marc Aveline. C'è anche il nome del cardinale Angelo Bagnasco, già presidente dei vescovi italiani ed arcivescovo di Genova, che però ha superato gli ottanta anni e dunque non enterebbe in Conclave, ma potrebbe in ogni caso essere eletto. Di quaranta cardinali sono state segnate anche le posizioni su alcuni dei temi più caldi per la vita della Chiesa: dal diaconato femminile alla Messa in latino, dalla benedizione delle coppie omosessuali alla fine del celibato obbligatorio per i sacerdoti, dall'accordo sui vescovi col governo cinese alla comunione ai divorziati. Sono gli stessi autori a rivendicare il collegamento di questo sito con il futuro Conclave. A proposito della tempistica di pubblicazione, infatti, Pentin ha dichiarato che "quando verrà convocato il Conclave, i cardinali avranno solo un breve lasso di tempo per conoscersi l'un l'altro, ed è per questo che il progetto viene lanciato ora" e dunque "pur evitando qualsiasi previsione o pronostico azzardato, ci auguriamo che questa sia una risorsa perenne, che li aiuti in modo modesto a conoscersi l'un l'altro, specialmente quelli che secondo molti esperti hanno possibilità realistiche di diventare Papa".

Chissà se l'iniziativa piacerà a Francesco che in passato, seppur utilizzando l'ironia, non ha nascosto la suaper chi avrebbe pensato al nuovo Conclave in occasione dei suoi ricoveri in ospedale degli anni precedenti.