Fedez sull'albero della Ferragni. Tensioni con Achille Lauro. Aurora Ramazzotti si sposa

La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti i soliti volti noti. C’è chi annuncia le nozze sui social (Aurora Ramazzotti), chi ha ottenuto la separazione ma fa un gesto a sorpresa (Chiara Ferragni), chi è protagonista delle solite polemiche pre-Sanremo (Fedez e Achille Lauro) e chi parla d’amore (Bianca Guaccero).

Giovanni Pernice ha conquistato Bianca Guaccero: "L'ho corteggiata subito"

C'è una cosa che succede spesso a Ballando con le stelle (oltre alle polemiche): sulla pista dello show del sabato sera di Rai1 ci si innamora. Negli anni sono molte le coppie nate davanti alle telecamere del programma di Milly Carlucci e anche quest'anno la regola è stata confermata. Dopo avere negato per settimane, Bianca Guaccero e il suo maestro Giovanni Pernice hanno ammesso di essersi innamorati in sala prove. Ospiti di Caterina Balivo a La Volta buona Guaccero e Pernice non si sono nascosti. "Quando l'ho incontrata per la prima volta ho detto: 'Bingo' e ho cominciato a corteggiarla subito" , ha confessato il danzatore professionista, mentre Bianca Guaccero ha spiegato: "I o sono andata un po' più cauta all'inizio perché lui ha cominciato subito con gli abbracci. Io, però, sono un po' più discreta, ho avuto bisogno dei miei tempi. Io mi fido di Giovanni perché ha dei valori molto solidi. Ci stiamo conoscendo con pregi e difetti e, per ora, tutto va bene" . Il potere di Ballando.

Aurora Ramazzotti a nozze: la proposta di Goffredo Cerza a Londra

Il matrimonio non era nelle priorità di Aurora Ramazzotti ma sotto l'albero di Natale la figlia di Eros e Michelle ha trovato un anello con tanto di proposta. A dirla tutta la proposta non è arrivata all'ombra dell'abete natalizio bensì a Londra, dove Aurora Ramazzotti e il compagno, Goffredo Cerza, sono volati per un romantico weekend trascorso insieme al piccolo Cesare. E proprio nella luogo dove è scoccata la scintilla - sulla ruota panoramica del "Winter Wonderland" di Londra - Cerza le ha chiesto la mano. " Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati ", ha scritto su Instagram Aurora mostrando il vistoso anello con diamante infilato all'anulare. Adesso manca solo la data.

"Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro". Corona anticipa tensioni sul palco di Sanremo

Il prossimo festival di Sanremo si preannuncia caldissimo dal punto di vista dei pettegolezzi. Carlo Conti ha scelto di portare all'Ariston un folto gruppo di rapper, tra i quali però non sembra correre buon sangue. Al centro dell'attenzione non ci sono solo i dissapori tra Fedez e Tony Effe (visto il recente dissing) ma anche i presunti pessimi rapporti tra Achille Lauro e Federico Lucia. A giudicare dalle ultime indiscrezioni fatte circolare da Fabrizio Corona tra i due artisti - che nel 2021 collaborarono alla hit estiva "Mille" con Orietta Berti - sarebbe in atto una guerra fredda per un "tradimento", che vedrebbe coinvolta Chiara Ferragni: "Lei, una volta finito il matrimonio, ha ammesso a Federico della liaison (con Lauro, ndr). Una cosa che lui non ha minimamente accettato ed è da quel giorno che i due non si sono più rivisti". L'incontro sarà però inevitabile il prossimo febbraio con l'inizio di Sanremo 2025.

Chiara Ferragni, dopo la separazione spunta l'addobbo con Fedez sul suo albero di Natale

Babbo Natale ha portato un regalo in anticipo ai Ferragnez: l'atto di separazione. Il tribunale di Milano ha ufficializzato l'addio tra Fedez e Chiara Ferragni che, entro la prossima estate, saranno ufficialmente divorziati secondo quanto anticipato dagli avvocati del rapper. A poche ore dall'annuncio della separazione, però, in rete tiene banco una notizia curiosa che riguarda l'ex coppia d'oro dei social. Sull'albero di Natale di Chiara Ferragni è spuntata infatti una decorazione del 2023 - una versione stilizzata della famiglia dove spiccano anche il cane Paloma e Fedez - e i fan dell'influencer non hanno perso l'occasione di chiederle spiegazioni sotto a un video pubblicato dall'imprenditrice digitale su TikTok.

Visto il clima poco disteso tra il rapper e l'ex moglie la domanda è lecita, ma Chiara Ferragni è stata diretta: "Per i bimbi questo e altro". Chi ipotizzava un ripensamento sull'addio si è sbagliato di grosso.