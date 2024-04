I soliti (imperdonabili) errori e le critiche dalla stampa francese: Donnarumma nella bufera

Un'altra serata no per Gigio Donnarumma. L'ex portiere del Milan è finito sul banco degli imputati dopo sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Barcellona, nell'andata dei quarti di Champions. In due dei tre gol dei blaugrana ci sono stati errori evidenti, imperdonabili del portiere azzurro, che hanno poi spalancato la strada alla squadra di Xavi. Un triste deja vu per Gigio, troppe volte deludente nelle notti di Champions da quando veste la maglia del Psg.

Rivedibile e insicuro in uscita, Donnarumma ha mostrato poca confidenza con i piedi. Ma se questo non sorprende, non essendo mai stata una sua qualità, a deludere è soprattutto la scarsa reattività tra i pali. Insomma suo malgrado, il numero uno italiano è venuto ancora meno nel momento più atteso. Di sicuro ora servirà una grande prova al ritorno per ribaltare il risultato. Anche di Donnarumma.

Tutti gli errori di Gigio

La saga degli errori comincia al 19' quando da una sua uscita a vuoto, sugli sviluppi di un corner, Nuno Mendes deve salvare sulla linea il colpo di testa di Lewandoski. Al 37' succede il patatrac. Yamal mette in mezzo un bel pallone con l'esterno sinistro. Nel tentativo di anticipare Lewandowski, Gigio smanaccia involontariamente la sfera verso Rapinha, che segna l'1-0 indisturbato. In questo caso c'è anche un po' di sfortuna, perché l'uscita per quanto avventata, era concettualmente giusta.

Peccato poi che la palla finisca all'attaccante blaugrana. Nella ripresa un altro errore e mezzo. Gigio sbaglia un rinvio e dà il là all'azione che porta al secondo gol di Raphinha. Infine l'indecisione decisiva al '77 sul colpo di testa di Christensen che regala la vittoria ai catalani. Stavolta il portiere non ha attenuanti, perché resta a guardare il pallone dopo l'angolo dalla sinistra di Gundogan. Il danese può staccare senza problemi nell'area piccola e appoggia in rete. Una palla che in quei casi è sempre del portiere.

Capello sottolinea la brutta prestazione di Donnarumma contro il Barça



Le critiche della stampa francese

Dopo la partita, il web si è scatenato. Gigio è stato preso di mira dai propri tifosi e da diversi utenti. Le indecisioni di ieri si sommano all'errore su Benzema che nel 2022 riaprì l'ottavo di finale al Bernabeu contro il Real Madrid. Una colpa mai dimenticata dalla stampa francese, durissima nei confronti del portiere italiano. "L'incorreggibile Donnarumma" scrive L'Èquipe che senza alcun appello gli rifila un sonoro 3 in pagella.

Il giudizio è pesantissimo: "Sbaglia ancora quando le montagne 'si alzano'. É coinvolto nelle reti della squadra avversaria, respingendo male un cross di Yamal, sbagliando un rinvio e restituendo la palla agli spagnoli sul secondo gol. Doveva fare meglio anche sul terzo gol". Le Parisien invece gli ha dato mezzo punto in più, ma la sostanza non cambia 3,5 è stato il suo voto. La prestazione è stata orrenda.

L'ennesima in una notte di Champions.