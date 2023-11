Inter-Frosinone: ecco chi giocherà e dove vederla

L'Inter di Simone Inzaghi vuole rispondere alla Juventus d Massimiliano Allegri e mandare ancora più lontano il Milan di Stefano Pioli. Per farlo servirà battere questa sera il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ultimo impegno prima della sosta per le nazionali per i nerazzurri che chiuderanno davanti al pubblico amico la dodicesima giornata di Serie A. Nove vittorie, un pareggio e una sconfitta per la squadra di Inzaghi che vanta il miglior attacco e la miglior difesa del campionato e che in questa prima parte di stagione è stata a tratti ingiocabile per gli avversari. I due piccoli passi falsi con Sassuolo e Bologna, sconfitta e pareggio, sono stati davvero due casualità con due cali di concentrazione pagati a caro prezzo. In caso di vittoria l'Inter tornerebbe in vetta alla classifica a salendo a quota 31, a più due sulla Juventus anche se di fronte ci sarà un Frosinone rivelazione capace di mettere insieme 15 punti in 11 gornate.

Qui Inter

Simone Inzaghi non farà turnover anche perché nella prossima settimana non ci saranno impegni ufficiali con lo stop per le nazionali. In porta ci sarà come sempre Yann Sommer, dfesa con Darmian, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco sugli esterni, Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati nel ruolo di incursori e faticatori. In attacco torna la ThuLa con Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Indisponibili Benjamin Pavard e il lungodegente Juan Cuadrado che però potrebbe essere disponibile per la sfida dello Stadium contro la Juventus.

Fino a questo momento la stagione dell'Inter è da dieci visto che si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League con due turni d'anticipo, resta da definire solo il primo posto con la Real Sociedad. Una sola sconfitta, inaspettata e casalinga contro il Sassuolo e due pareggi contro gli spagnoli in Europa all'esordio della competizione e contro il Bologna di Thiago Motta, per il resto è percorso netto con l'Inter che contro i ciociari vuole il decimo sigillo in campionato.

Qui Frosinone

La squadra d Eusebio Di Francesco ha vinto quattro partite, ne ha pareggiate tre e perse quattro (di cui una facendosi rimontare dallo 0-3 al 4-3 contro il Cagliari). Solo due indisponibili per il Frosinone con Harroui e Kalaj out. In porta davanti a Turati ci saranno Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza, in mezzo al campo Mazzitelli, Barrenechea, Reinier con Soulé a ridosso di Cuni, Ibrahimovic che hanno steso l'Empoli nell'ultimo turno di campionato.

Dove vedere Inter-Frosinone e le probabili formazioni

Inter-Frosinone è il posticipo domenicale che chiuderà la 12esima di Serie A. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Gli abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento

Inter (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic. Allenatore Eusebio Di Francesco