Juve scatenata. Milan sonda Soulé. Derby turco per Leao

La Signora ormai ci ha preso gusto: dopo Kolo Muani (PSG) fatta pure per l’esterno d’attacco bosniaco Kerim Alajbegovic, soffiato al Chelsea e prelevato dal Leverkusen per 35 milioni. Adesso Spalletti si aspetta un portiere: in pole il giapponese Suzuki (Parma), anche se il sogno resta sempre il Dibu Martinez (Aston Villa). Manca, invece, un po’ di estro e fantasia al nuovo Milan targato Ruben Amorim. Ecco perché i rossoneri hanno sondato il terreno con la Roma e l’agente Martin Guastadisegno per Matias Soulè. Il talento argentino è stato, infatti, inserito nell’elenco dei sacrificabili da Gasperini; purché i giallorossi in quel ruolo prendano almeno due elementi di alto livello.

Il sogno di Gasp si chiama Gabriel Martinelli, in scadenza nel 2027 con l’Arsenal. Pista complicata, ma non impossibile. Intanto la Roma ha chiesto informazioni al Real Madrid per il prestito di Endrick (la scorsa stagione in prestito Ligue1 con il Lione): nel frattempo ieri i giallorossi hanno ufficializzato l’acquisto di Castro dal Bologna per 35 milioni e chiuso quello di Konstantinos Koulierakis dal Wolfsburg per 15 milioni più 2 di bonus. Sarà l’erede di Manolas, come hanno ribattezzato in patria il nuovo baluardo difensivo romanista. Ma torniamo al Milan, dove tiene sempre banco il futuro di Rafa Leao che ha raggiunto i compagni rossoneri nel ritiro a Perth.

Derby turco in corso tra Fenerbahce e Galatasaray per il Diez portoghese, che nicchia. Spoiler: andrà ad Istanbul solo a fine agosto, fino ad allora aspetterà offerte dalla Premier League. Occhio al Manchester United che ha fatto un primo sondaggio. Da una sponda all’altra del Naviglio: ieri visite mediche e firme di rito per John Stones con l’Inter (contratto biennale da 4,5milioni annui per il difensore ex City).