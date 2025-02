La Juve completa il triplete italiano della vergogna

Ascolta ora 00:00 00:00

Nemmeno il peggiore dei pessimisti avrebbe immaginato una disfatta di questo tipo. Tre su tre, eccolo il triplete della vergogna, anche la Juventus partecipa al funerale del calcio italiano in Champions, gioca come non si vedeva nemmeno nelle serate misere di Allegri, la sua resa al Psv di Eindhoven è stata fisica, tecnica, tattica e psicologica, non ci sono alibi, non ci sono scuse, hanno fallito Motta e il mercato di Giuntoli, su tutti l’indisponente Koopmeiners è la chiave di lettura della stagione della Juventus che paga a carissimo prezzo anche per il bilancio già devastato del club. Il Psv è cresciuto nella ripresa dopo un primo tempo di premesse e promesse dei bianconeri che, nella ripresa, sono scomparsi dal gioco, spenti, vuoti nei contrasti, confusi per i disegni dell’allenatore che cambia continuamente il blocco centrale, come un qualunque tecnico di categoria inferiore. Sarà opportuno che la dirigenza, o meglio John Elkann, rifletta su quello che è successo in Olanda, terra di riparo dell’azienda di riferimento. La Juventus ha denunciato i propri limiti, la qualità e il carattere che erano i suoi dati specifici nel tempo. Si faccia punto e a capo perché la sconfitta va oltre il risultato, i cambi effettuati sono stati la conferma dell’opacità di lettura dell’allenatore. Ora alla Juventus resta la coppa Italia e l’ipotesi del quarto posto in classifica ma non si percepiscono i segnali di riscatto, le vittorie ultime in campionato sono state un falso che ha illuso e che continuerà a illudere. Traditi i tifosi, tradita la storia ma il calcio italiano esce umiliato da questi play off, con veleni interni a Milano e baruffe da osteria a Bergamo.

Nella serata della malinconia c’è un italiano che merita ovaciones, Carlo Ancelotti manda fuori dall’Europa il City e umilia Guardiola. Esiste ancora una verità incontestabile, un allenatore normale in mezzo a fenomeni di cartapesta.