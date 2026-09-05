La Roma fa come l’Inter e supera 2-1 in rimonta l’Atalanta: anche i giallorossi in vetta alla classifica

La Roma ribalta l’Atalanta 2-1 all’Olimpico con due gol negli ultimi minuti e resta a punteggio pieno con 9 punti, raggiungendo l’Inter in testa alla classifica. Rimpianti invece per l’Atalanta, che si aggrappa ad un grande Carnesecchi, assapora la vittoria prima di capitolare allo scadere. Nel primo tempo netta supremazia dei giallorossi, che pressano con grande intensità ed alzano i ritmi mentre l’Atalanta non riesce a ripartire. Un grande Carnesecchi compie tre parate decisive sui colpi di testa di Mancini e Cristante poi dice no di piede a Malen. Nella ripresa passa subito in vantaggio l’Atalanta con Ederson. Nella ripresa è l’Atalanta a trovare il vantaggio con Ederson. La squadra di Sarri sfiora il raddoppio con Krstovic mentre la Roma sfiora il pari con Castro che colpisce il palo e poco dopo la traversa. Il pareggio dei giallorossi arriva all’88’ con un colpo di testa di Hermoso. Al 92’ Soulé sterza sul mancino e trafigge Carnesecchi trovando il gol che fa esplodere l’Olimpico.

La partita

La Roma prende subito il controllo del gioco. Al 13’ Rodrigo Mora si fa spazio sulla sinistra con una bella giocata e pennella un cross per Mancini, strepitosa la risposta di Carnesecchi. Inizio pimpante della squadra di Gasperini, che mette in mostra una manovra molto fluida. Al 21’ cross dalla sinistra di Wesley per la testa di Cristante, ancora una volta si fa trovare pronto Carnesecchi. Alla mezz’ora si vede l’Atalanta. Scamacca si gira e va al tiro, para in due tempi Svilar. Al 41’ grande occasione per Malen; in mischia l’olandese mette a sedere Bellanova e poi va al tiro; stavolta Carnesecchi si salva di piede.

Subito Krstovic in campo per Scamacca. Al 47’ l’Atalanta trova il vantaggio alla prima vera occasione. Ederson raccoglie una corta respinta di Ndicka e insacca sotto la traversa. La reazione della Roma è immediata. Ci prova da fuori Koné, para ancora Carnesecchi. Primi cambi per Gasperini. Entrano Soulé e Molina per Rodrigo Mora e Lulli. La Dea è sempre insidiosa quando colpisce in contropiede. Al 56’ Bellanova serve un bel pallone a Samardzic, che non riesce a girare in porta. Passano tre minuti e arriva un’altra grande occasione per l’Atalanta. Krstovic si trova a tu per tu con Svilar ma la sua conclusione sfiora il palo. Per la Roma entra Castro per Malen. Appena entrato l’argentino manda a vuoto Kossonou e centra il palo. Adesso la Roma le prova tutte. Ancora Castro colpisce la traversa di testa. Al 90’ la pressione giallorossa si concretizza. Hermoso impatta di testa, ne nasce una parabola strana che inganna Carnesecchi. Quando ormai sembrava finita, al 93’ Soulé va via sulla destra e col mancino trova lo spazio per trafiggere Carnesecchi. Fa festa l’Olimpico.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli (55’ Molina), Koné, Cristante, Wesley; Rodrigo Mora (55’ Soulé), Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ATALANTA (4-3-3) - Carnesecchi; Bellanova (73’ Zappacosta), Koussonou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic (67’ Pasalic), Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca (46’ Krstovic), Elmas (66’ Zalewski). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Ederson (A) 47’, Hermoso (R) 90’, Soulé (R) 92’

Ammoniti: Bellanova (A)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)