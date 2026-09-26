Pioggia di droni russi su Kiev e l’Ucraina risponde colpendo le raffinerie russe

Zelensky: "Escalation quotidiana da parte di Mosca, in raid della notte due morti e 14 feriti"
Contro l’Ucraina la Russia è impegnata in una escalation quotidiana, denuncia Volodymir Zelensky in un post in cui rende noto che negli attacchi delle forze di Mosca della scorsa notte sono state ferite 14 persone e due, a Zaporizhzhia, sono state uccise. I raid hanno colpito anche le regioni di Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv. Un asilo è stato danneggiato a Kiev, un liceo nella regione della capitale, l’edificio di una università a Kharkiv, e infrastrutture dell’energia nelle regioni di Poltava, Mykolaiv Vinnytsia. “Se i russi hanno deciso di rendere ancora più brutali i loro attacchi, il mondo deve scegliere risposte più decise per evitare che la guerra si estenda ulteriormente”, ha aggiunto il Presidente dell’Ucraina.
Mosca: colpito a Kiev centro dati a supporto di Starlink
Le forze russe hanno colpito nella notte il centro dati Cosmonova a Kiev, struttura che secondo il ministero della Difesa russo garantiva il funzionamento della rete internet mobile e forniva supporto ai sistemi di comunicazione satellitare Starlink utilizzati dall’esercito ucraino. Lo riferisce l’agenzia russa Tass, citando il ministero della Difesa di Mosca. Secondo la stessa fonte, gli attacchi notturni hanno preso di mira anche infrastrutture portuali e dei trasporti, oltre a centri logistici e di comunicazione impiegati a sostegno delle forze armate ucraine.
Kiev: Mosca ha lanciato 173 droni nella notte, 134 intercettati
La Russia ha lanciato nella notte 173 droni contro l’Ucraina, in un attacco condotto da sette direzioni. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando un rapporto dell’Aeronautica militare ucraina. Tra i velivoli impiegati c’erano droni Shahed, oltre 50 dei quali a propulsione a reazione, Gerbera e droni-esca Parodiya. Secondo i dati diffusi alle 8 locali, la difesa aerea ucraina aveva abbattuto o neutralizzato 134 droni. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. Rbc riferisce di impatti in 19 località e della caduta di frammenti in altre otto
Attacco Kiev contro raffineria nella regione russa di Krasnodar
Un attacco con droni avrebbe colpito la raffineria di petrolio di Ilsky, nel territorio russo di Krasnodar, provocando un incendio. Filmati e resoconti locali diffusi online parlano di un vasto incendio all’interno dell’impianto. Lo riferisce il Kyev Indipendent. Il governatore di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha confermato che i droni hanno attaccato il distretto di Seversky, dove si trova la raffineria, dove ci sarebbero state vittime e una persona gravemente ferita. Kondratiev ha dichiarato che i detriti dei droni hanno danneggiato anche un edificio residenziale e che incendi sono scoppiati in due aziende del distretto.
Ucraina: attacco russo con droni a Kiev e Kharkiv
Attacco russo con droni a Kiev e Kharkiv. Lo riferisce l’agenzia ucraina Rbc che cita il canale Telegram dell’amministrazione militare della capitale e del sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov. Un edificio, occupato da uffici, ha preso fuoco nel distretto di Solomianskyi a seguito dello schianto di un drone, mentre in un’altra zona dei detriti sono caduti in un’area aperta. Detriti sono caduti anche in un’area aperta nel distretto di Obolonskyi. Al momento non si registrano danni né vittime. Almeno due attacchi sono stati registrati a Kharkiv, nel distretto di Kyivskyi e nel distretto di Saltivskyi. Quattro persone sarebbero rimaste ferite e alcune auto danneggiate.