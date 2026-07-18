Mondiali, quanto incassano i club con i giocatori impegnati: Milan prima classificata

Ogni giorno trascorso ai Mondiali vale denaro per i club proprietari del cartellino dei calciatori convocati. Attraverso il Fifa Club Benefits Programme (CBP), la Fifa riconosce infatti un contributo economico alle società per ogni giocatore impegnato con la propria Nazionale. Tra i club italiani è il Milan a guidare la classifica degli incassi.

Importanti aumenti rispetto al 2022

Il Consiglio Fifa ha confermato che il fondo di 355 milioni di dollari, concordato nell'ambito del rinnovato protocollo d'intesa tra la FIFA e gli European Football Clubs (EFC) che rappresenta un incremento del 70% rispetto all'edizione 2022, sarà suddiviso in due stanziamenti distinti. “Un totale di 100 milioni di dollari è stato stanziato per i club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per le qualificazioni alla Coppa del Mondo Fifa 2026, e distribuito in base al numero di giocatori per partita. Considerando le 905 partite di qualificazione già disputate, il beneficio previsto si aggira intorno ai 2.360 dollari per giocatore a partita”, spiega la Fifa. Ulteriori 250 milioni di dollari sono poi distribuiti tra i club i cui giocatori parteciperanno al torneo finale. I pagamenti saranno calcolati su base giornaliera per giocatore, tenendo conto sia dell'inclusione in squadra che della durata della partecipazione di ciascun giocatore. “Il ricavo minimo previsto è di circa 5.000 dollari per giocatore al giorno, con le cifre definitive che saranno confermate dopo il torneo”, aggiunge la Fifa. Si parla, dunque, di circa 4,3 mila euro. Gli ultimi cinque milioni di dollari sono considerati “riserva” e destinati al Mondiale per club.

La classifica delle italiane

Come anticipato, è il Milan al primo posto in Serie A come ricavi quanto a impegno dei suoi calciatori al Mondiale che sta per concludersi con un incasso pari a quasi 2 milioni di euro di ricavi. La cifra è stata possibile grazie alla presenza di Mike Maignan e Adrien Rabiot con oltre 240mila euro garantiti dal percorso della Francia fino alla fine del terzo e quarto posto. Oltre 200 mila euro arrivano da Ardon Jashari (Svizzera) e la coppia belga formata da Koni De Winter e Alexis Saelemaekers. Infine, con Leao il Milan ha guadagnato 188mila euro come ricorda la Gazzetta dello Sport, 184mila con Santiago Gimenez, 171mila con Luka Modrid e 162mila con Pervis Estupinan.

In seconda posizione si piazza l’Atalanta con ricavi pari a 1,4 milioni di euro: davanti a tutti i guadagni derivanti dalla presenza del belga Charles De Ketelaere (206mila euro). L’Inter si trova in terza posizione con 1,3 milioni di euro grazie al bottino ricavato con la presenza di Lautaro Martinez (Argentina in finale) così come Marcus Thuram anche se ha giocato pochi minuti. La Juventus è al quarto posto con un milione di euro derivanti dal portoghese Francisco Conceicao e l’americano Weston McKennie.

Al quinto posto c’è il Bologna con 918mila euro, poi la Roma con 901 mila euro, settimo posto per il Sassuolo con 730mila euro, ottava posizione Napoli con 691mila euro, nono il Como con 581mila euro e decimo il Torino con 516mila euro.