Montella guida i turchi. “Avrei evitato gli azzurri...”

«Per me sarà una partita particolare e importante: non l’avrei scelta, ma darò tutto per la Turchia perché mi hanno scelto, adottato. Darò tutto per la mia squadra». Vincenzo Montella non nasconde l’emozione di affrontare l’Italia allenata dal suo ex compagno di squadra alla Samp Roberto Mancini.

«Donnarumma? Se potessi lo toglierei all’Italia. Copre la porta in modo straordinario - precisa il ct degli ottomani -. La mentalità turca è molto vicina a quella della mia adolescenza nel sud Italia. Non darò anticipazioni sulla formazioni, ma qualcosa cambierà perché stiamo giocando di seguito partite pesanti e ravvicinati. Sarà l’occasione anche per vedere altri calciatori all’opera. Credo in alcuni inserimenti e prospetti. Arda Guler? Ha talento. Vede cose che gli altri non vedono. Sta crescendo molto, anche in fase di non possesso. Avrei avuto a giocare con lui, così come quando giocavo con Roberto».